防堵問題油再現 台南推「三管一演練」強化油品管理守食安

因應中聯油脂致癌油事件，台南市政府今邀集製油業者、公（協）會代表、專家學者及相關局處，針對製油業者油品安全管理精進舉行座談會，由副市長趙卿惠主持，會中拍板推動「油品安全三管一演練」，提高原油自主檢驗及政府抽驗頻率，也要求業者強化製程品質管理、異常事件通報及追蹤溯源機制等，全面提升油品安全管理。

趙卿惠表示，食品安全攸關民眾健康，市府高度重視油品品質管理，考量不同規模製油業者在設備、製程及管理資源上存在差異，因此透過座談蒐集產官學意見，研擬兼顧實務與可行性的管理措施，希望與業界共同提升油品安全管理效能，打造更安心的食品環境。

與會業者大統益公司表示，根據近10年監測結果，苯駢芘檢驗值均低於每公斤2微克，研判此次事件恐與黃豆原料有關，為此，公司已將檢驗關卡提前至源頭管理，黃豆原料及黃豆原油（粗油）在運抵台灣前，會先取得國外公證檢驗報告並由國內預先分析，待貨物抵台後，再逐批完成檢驗，確認符合規範後才進入後續製程，將風險管理提前至產地端。

衛生局表示，本次座談會中決定推動「三管一演練」精進措施，包含源頭控管、製程品管、風險控管及辦理異常事件通報及追蹤溯源模擬演練，將依製油業者規模採分級管理，除提高自主檢驗頻率外，半成品及成品儲存油槽等也納入檢測，同時苯駢芘列為重點檢驗項目。

此外，專家建議，依中央規定須設置實驗室的食用油脂製造業者，可同步建立苯駢芘檢驗能力，進一步強化自主風險管理。

衛生局長李翠鳳表示，市府將持續與中央、產業及學界合作，滾動檢討油品安全管理制度，從原料源頭、製程管理到成品檢驗全面強化管理，協助業者提升自主品管能力，建構更完善的食品安全防護網，守護市民食用油品安全。