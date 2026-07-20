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蔣萬安稱北市無油品工廠？ 顏若芳轟：士林有一家豬油煉製加工廠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員顏若芳今議會財建部門表示，北市不僅有上百家食品相關工廠，更有動植物油脂加工廠。圖／截自議會直播
北市議員顏若芳今議會財建部門表示，北市不僅有上百家食品相關工廠，更有動植物油脂加工廠。圖／截自議會直播

毒油食品風暴，北市長蔣萬安日前稱「台北市沒有油品工廠」，北市議員顏若芳今議會財建部門表示，北市不僅有上百家食品相關工廠，更有動植物油脂加工廠。顏批市府高層狀況外，呼籲產發局與衛生局應栓緊發條，切勿放任錯誤資訊流竄，把市民的食安權益當成政治操作的籌碼。

北市產發局長陳俊安表示，市長蔣萬安要表達的是，台北市沒有大豆沙拉油的工廠，但經清查，北市確實有122家食品加工相關工廠，且「有一間做豬油煉製加工的工廠」位於士林區，自2020年即登記成立，但因這次是大豆沙拉油驗出苯駢芘，並無將豬油加工廠放入稽查的名單當中。

顏若芳指出，根據統計資料，截至2024年，台北市製造業工廠總計有高達838間，其中「食品及飼品工廠」就占102間。顏舉士林區就有一間於2020年5月13日核准登記的動物油加工廠為例，打臉蔣萬安「北市無食品工廠、不用驗」的說法。

顏若芳說，近期中聯黑心油事件主要涉及大豆沙拉油，但在豬油等動物油脂的提煉、熬油過程中，只要加熱溫度超過200°C，或使用直火接觸加熱且未充分攪拌，也極易產生一級致癌物「苯駢芘」。但目前業者為求自保，主動提供SGS零檢出的測試報告以安民心？

顏若芳說，依據食安法第2條與第41條明文規定，地方政府就是食安主管機關，具備進入製造或販賣場所執行現場查核及抽樣檢驗的絕對權力與義務；衛福部過去也曾明令要求地方政府執行苯駢芘抽驗計畫，食安把關絕不能淪為「僅靠業者自檢」。

顏若芳要求，身為工廠登記主管機關及北市食安委員會成員的產業發展局，必須承擔起法定責任，不僅應協同衛生局針對市內食品工廠及動植物油脂製造業啟動全面的高風險盤點與抽驗。

蔣萬安 顏若芳 致癌沙拉油

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