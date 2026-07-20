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屏東縣府近5年油品稽查均合格 周春米：捍衛食安沒有妥協空間

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中聯油品事件發生後，縣府第一時間啟動應變機制，截至目前完成縣內13家下游業者查核，全數完成清查溯源。圖／屏東縣政府提供
中聯油品事件發生後，縣府第一時間啟動應變機制，截至目前完成縣內13家下游業者查核，全數完成清查溯源。圖／屏東縣政府提供

因應近日中聯問題油品風波，屏東縣長周春米第一時間指示衛生局配合衛福部食藥署啟動清查作業，完成相關產品預防性下架，並持續公布最新資訊，縣長周春米今說，雖然上游油品製造廠都不在屏東縣境內，衛生局嚴格把關食安，近5年來執行食用油脂加工品製造業稽查專案，均安全合格無虞，「縣府捍衛食安，沒有妥協空間」，請鄉親安心。

周春米說，屏東縣轄內並無上游油品製造廠，但衛生局針對中下游業者皆定期執行食用油脂加工品製造業稽查專案。近5年來共計查廠18家次，抽驗19件產品，檢驗項目包含多環芳香族碳氫化合物（含苯駢芘）、環氧乙烷、重金屬等11項，檢驗結果均符合規定。

中聯油品事件發生後，縣府第一時間啟動應變機制，與中央攜手聯防，截至目前完成縣內13家下游業者查核，全數完成清查溯源，並針對食藥署公布的7批號問題油品全數下架回收，共計約85公噸。

除追查問題油品流向外，縣府啟動後市場端稽查抽驗專案，會同屏東縣調查站同步擴大查核轄內自助餐館、餐飲業、夜市及各超市賣場等場所，截至7月19日查核219家，查核結果均符合規定。

為讓鄉親安心，周春米責成縣府團隊，全力稽查、全面追溯，並持續配合食藥署隨時公布最新資訊，讓民眾了解縣府積極作為及資訊透明公開化，避免惶惶不安。

衛生局也呼籲食品業者，應落實食品安全自主管理，只要發現產品涉公告風險油品品項，即依法下架，若有通報不實、隱匿流向、規避查核、未主動下架，或明知產品涉有風險仍繼續販售、使用、供餐、加工等情事，將依法裁處。

中聯油品事件發生後，縣府第一時間啟動應變機制，截至目前完成縣內13家下游業者查核，全數完成清查溯源。圖／屏東縣政府提供
中聯油品事件發生後，縣府第一時間啟動應變機制，截至目前完成縣內13家下游業者查核，全數完成清查溯源。圖／屏東縣政府提供

屏東縣府衛生局會同屏東縣調查局稽查油品。圖／屏東縣府提供
屏東縣府衛生局會同屏東縣調查局稽查油品。圖／屏東縣府提供

屏東縣府衛生局會同屏東縣調查局稽查油品。圖／屏東縣府提供
屏東縣府衛生局會同屏東縣調查局稽查油品。圖／屏東縣府提供

食安 周春米

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