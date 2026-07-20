中聯油脂再挨罰600萬元 累計遭衛福部重罰1.712億元

中聯油脂因食安事件持續遭主管機關裁罰。中聯油脂20日公告，收到衛生福利部600萬元裁處書，主因為漏報4月生產油品批號314-1150401，以及未在「食品追溯追蹤管理資訊系統」申報油品批號318-1150630資料，違反《食品安全衛生管理法》相關規定。累計公司已遭衛福部裁罰1億7,120萬元。

中聯油脂表示，此次遭衛福部認定違反《食安法》第47條第3款及第12款規定，因此裁罰600萬元，公司已接獲正式處分文件，將依相關規定辦理。

不過，中聯油脂也針對其中一項裁罰內容提出不同看法。公司指出，油品批號318-1150630是在6月30日領料、7月1日完成生產入庫，依據「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」修正規定，食品業者須於每月10日前申報前一個月的追溯追蹤資料，由於該批油品屬7月生產入庫，依法申報截止日應為8月10日，而非已逾期未申報。

中聯油脂近期因大豆沙拉油遭查出致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發國內食安風暴，衛福部日前已針對違反《食安法》祭出多項裁罰。此次再新增600萬元罰鍰後，累計裁罰金額提高至1億7,120萬元。