「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

致癌油風波延燒，針對中聯油脂公司4月至6月生產的30批油品，行政院長卓榮泰今天公布檢驗結果，除了已確認不合格的5批油品，再驗出2批油品不合格，共7批油品檢驗不合格；食藥署已委託獨立調查小組明天進廠釐清事故原因及責任歸屬，預計一周內完成調查。

卓榮泰今天上午舉行「中聯油脂大豆沙拉油辦理進度會議」，邀集衛福部、財政部、法務部、經濟部、農業部、行政院食品安全辦公室及行政院消費者保護處等相關部會，就中聯油品事件檢驗結果、「食品安全衛生管理法」及相關子法修正規劃進度進行討論。

針對中聯油脂公司2026年4月至6月生產的30批油品，卓榮泰13日主持專案會議時指示，必須於一周內完成所有檢驗作業，澈底確認風險程度。

衛福部食藥署今天會議提報檢驗結果，中聯公司4月到6月產製的30批油品中，除了已確認不合格的5批油品不再重複抽驗，以及1批因外銷而無檢體外，其餘24批均完成檢驗。

24批完成檢驗的油品中，其中有3批尚未出貨，檢驗結果均符合規定，其餘21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品，確認再驗出2批油品不合格；因此，共計有7批油品檢驗不合格。

行政院指出，檢驗合格油品批次將提送食藥署明天召開的「食品風險評估諮議會」，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施；另食藥署已委託食品工業發展研究所成立獨立調查小組，明天將進廠全面檢視製造及品質管理流程，盡速釐清事故原因及責任歸屬，預計將於一周內完成調查，並適時公布調查結果。