快訊

「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

謝賢過世享壽89歲！謝霆鋒首發聲證實「不要哭」黑底白字全文曝光

大盤剛破季線…但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

聽新聞
0:00 / 0:00

北市食材登錄「只記三項」未納沙拉油 議員批系統難用市場處說話了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員徐立信建議，食材登錄平台應全面簡化登錄與查詢介面，也要打破「三樣條款」將食用油列必填專區。圖／擷取自網路
北市議員徐立信建議，食材登錄平台應全面簡化登錄與查詢介面，也要打破「三樣條款」將食用油列必填專區。圖／擷取自網路

致癌油風波延燒，北市府設立食材登錄平台，北市議員徐立信今質詢，該平台只有提供攤商三項的登錄食材，且系統複雜強制使用自然人憑證，導致業者一年只登錄一次。市場處回應，食材登錄至少要三項食材和一項調味品，不能低於三項，也會有廠商協助攤商登載。

徐立信指出，台北市引以為傲的食材登錄平台，但平台竟限制或放任店家「只登錄三種」食品材料來源，以幾個知名夜市為例，一盤水餃、一碗羹湯包含蝦仁、豬肉、油蔥、太白粉等10多種原物料，店家為了省事，只找最不可能出事的三樣基礎原料。

他說，反觀，最容易出問題的沙拉油、調味料都不在登錄名單內，這根本是「食材抽樣登錄」。而且，同一間連鎖店，在非夜市場所時，就得詳細登錄食物原料品項，但設點在夜市時，就僅只要登錄三種。

此外，他也收到不少店家反饋，登錄系統複雜且強制使用自然人憑證，乾脆一年只上去登錄一次，「但油品、蔬菜可能過一陣子就會更換供應商，這樣算什麼即時溯源？」同時，網頁的順暢度及容易斷網，都造成業者不想登錄的原因。

徐立信建議，全面簡化登錄與查詢介面，也要打破「三樣條款」將食用油列必填專區，也建立「食安警報即時對接機制」，未來若再發生重大食安事件，平台必須在第一時間亮燈警示，讓市民能一鍵查出哪些攤商已自主汰換，保障市民健康。

市場處長黃宏光說，衛生局相關要求主要食材三項食材和一項調味品，油品出問題來講，不見得主要食材，所以才沒有把油登錄進去。當食安爆發後，第一時間就會先撈取認為以油為主要食材的部分，目前有百家市場攤商有登錄，就會下架並更換食用油。

他說，依照衛生局要求，攤商相關食材更換要隨時調整資料，至於自然人憑證部分，由於法規的課責重，所以攤商登錄正確性要經過認證。若攤商不會登載，也能夠找市府委外的輔導廠商協助，也會再次宣導攤商登載。

市場處攤販科長張峻閔補充，食材登錄至少要三項食材和一項調味品，不能低於三項。食材登錄得標廠商會以逐年逐月分批登錄，每年也會與市場自治會合作，舉辦種子教師協助登載，

台北市 致癌沙拉油

延伸閱讀

怕毒油少吃炸雞排？ 衛福部還在回收毒油

新北免費營養午餐將上路 議員：75元齊頭式補助不盡公平

蔣萬安：民進黨政府傲慢不作為人民要站出來 食安法必須修法

致癌油風波延燒…黃世杰質疑桃市府查核不夠嚴 市府反批「幫中央洗地」

相關新聞

「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

致癌油風波延燒，針對中聯油脂公司4月至6月生產的30批油品，行政院長卓榮泰今天公布檢驗結果，除了已確認不合格的5批油品，再驗出2批油品不合格，共7批油品檢驗不合格；食藥署已委託獨立調查小組明天進廠釐清事故原因及責任歸屬，預計一周內完成調查。

中聯油脂再挨罰600萬元 累計遭衛福部重罰1.712億元

中聯油脂因食安事件持續遭主管機關裁罰。中聯油脂20日公告，收到衛生福利部600萬元裁處書，主因為漏報4月生產油品批號314-1150401，以及未在「食品追溯追蹤管理資訊系統」申報油品批號318-1150630資料，違反《食品安全衛生管理法》相關規定。累計公司已遭衛福部裁罰1億7,120萬元。

北市食材登錄「只記三項」未納沙拉油 議員批系統難用市場處說話了

致癌油風波延燒，北市府設立食材登錄平台，北市議員徐立信今質詢，該平台只有提供攤商三項的登錄食材，且系統複雜強制使用自然人憑證，導致業者一年只登錄一次。市場處回應，食材登錄至少要三項食材和一項調味品，不能低於三項，也會有廠商協助攤商登載。

影╱油品食安危機 卓榮泰提5強化修法方向

行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，會前受訪談到油品食安問題時卓榮泰表示，對所有批號的油品的檢驗，稍後食藥署會清楚的跟外界來做說明，關於後續的食安法的修法，以及一些相關的執法、法規的修訂都會依序展開，禮拜四修法的草案會送行政院院會來討論。

致癌油風暴擴大！ 卓榮泰：完成所有批號檢驗、食安法草案周四送政院

致癌油風暴擴大，行政院長卓榮泰今表示，已完成對所有批號油品檢驗，食品安全衛生管理法修正草案，本周四送行政院會討論；對於媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。

【即時短評】用手推開記者 無助解決致癌油品的食安風暴

演說，只是花言巧語。政策，無非討好。這些都無法見證執政者對於人民的真誠，唯有態度，千萬人都能夠感受到執政者是否真正關心民瘼，但你看到執政者對於致癌油品，是用何種態度回應呢？面對民間質疑，老羞成怒，手一揮，推開提問記者，他們又對你說，沒有逼你吃，高溫炸雞排，會產生有毒致癌物。執政者的傲慢，明白地流露出他們不關心民瘼，只在乎面子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。