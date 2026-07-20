北市食材登錄「只記三項」未納沙拉油 議員批系統難用市場處說話了

致癌油風波延燒，北市府設立食材登錄平台，北市議員徐立信今質詢，該平台只有提供攤商三項的登錄食材，且系統複雜強制使用自然人憑證，導致業者一年只登錄一次。市場處回應，食材登錄至少要三項食材和一項調味品，不能低於三項，也會有廠商協助攤商登載。

徐立信指出，台北市引以為傲的食材登錄平台，但平台竟限制或放任店家「只登錄三種」食品材料來源，以幾個知名夜市為例，一盤水餃、一碗羹湯包含蝦仁、豬肉、油蔥、太白粉等10多種原物料，店家為了省事，只找最不可能出事的三樣基礎原料。

他說，反觀，最容易出問題的沙拉油、調味料都不在登錄名單內，這根本是「食材抽樣登錄」。而且，同一間連鎖店，在非夜市場所時，就得詳細登錄食物原料品項，但設點在夜市時，就僅只要登錄三種。

此外，他也收到不少店家反饋，登錄系統複雜且強制使用自然人憑證，乾脆一年只上去登錄一次，「但油品、蔬菜可能過一陣子就會更換供應商，這樣算什麼即時溯源？」同時，網頁的順暢度及容易斷網，都造成業者不想登錄的原因。

徐立信建議，全面簡化登錄與查詢介面，也要打破「三樣條款」將食用油列必填專區，也建立「食安警報即時對接機制」，未來若再發生重大食安事件，平台必須在第一時間亮燈警示，讓市民能一鍵查出哪些攤商已自主汰換，保障市民健康。

市場處長黃宏光說，衛生局相關要求主要食材三項食材和一項調味品，油品出問題來講，不見得主要食材，所以才沒有把油登錄進去。當食安爆發後，第一時間就會先撈取認為以油為主要食材的部分，目前有百家市場攤商有登錄，就會下架並更換食用油。

他說，依照衛生局要求，攤商相關食材更換要隨時調整資料，至於自然人憑證部分，由於法規的課責重，所以攤商登錄正確性要經過認證。若攤商不會登載，也能夠找市府委外的輔導廠商協助，也會再次宣導攤商登載。

市場處攤販科長張峻閔補充，食材登錄至少要三項食材和一項調味品，不能低於三項。食材登錄得標廠商會以逐年逐月分批登錄，每年也會與市場自治會合作，舉辦種子教師協助登載，