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影╱油品食安危機 卓榮泰提5強化修法方向

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，面對延燒的油品食安問題，會前卓榮泰受訪時表示，卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，面對延燒的油品食安問題，會前卓榮泰受訪時表示，卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，會前受訪談到油品食安問題時卓榮泰表示，對所有批號的油品的檢驗，稍後食藥署會清楚的跟外界來做說明，關於後續的食安法的修法，以及一些相關的執法、法規的修訂都會依序展開，禮拜四修法的草案會送行政院院會來討論。

卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。

對於國會提出相關的修法卓榮泰表示，針對一個公共議題大家合理且理性地討論來互補長短，這個就是一個理性討論的重點。同時卓榮泰指，會參酌外界各方的意見，適度地引用這一次在因應食品問題當中已經在著手實施的關於強化這個預防性下架，以及未來增強這些罰鍰等等的問題，都會用這次因應的處理的方式，將它適度的入法，來加強整個食安的管理。

行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，面對延燒的油品食安問題，會前卓榮泰受訪時表示，卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，面對延燒的油品食安問題，會前卓榮泰受訪時表示，卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。記者黃義書／攝影

卓榮泰 食安 修法

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【即時短評】用手推開記者 無助解決致癌油品的食安風暴

演說，只是花言巧語。政策，無非討好。這些都無法見證執政者對於人民的真誠，唯有態度，千萬人都能夠感受到執政者是否真正關心民瘼，但你看到執政者對於致癌油品，是用何種態度回應呢？面對民間質疑，老羞成怒，手一揮，推開提問記者，他們又對你說，沒有逼你吃，高溫炸雞排，會產生有毒致癌物。執政者的傲慢，明白地流露出他們不關心民瘼，只在乎面子。

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