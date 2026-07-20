影╱油品食安危機 卓榮泰提5強化修法方向

行政院長卓榮泰下午前往警政署出席「115年地方公職⼈員選舉檢警調廉移高層⾸⻑選舉查察座談會」，會前受訪談到油品食安問題時卓榮泰表示，對所有批號的油品的檢驗，稍後食藥署會清楚的跟外界來做說明，關於後續的食安法的修法，以及一些相關的執法、法規的修訂都會依序展開，禮拜四修法的草案會送行政院院會來討論。

卓榮泰提出5個強化表示，要強化源頭管理、製程管理，也強化對於異常通報系統的修正的強化，另外就是食品雲這個數位的治理等，都在原來的草案修正的方向。

對於國會提出相關的修法卓榮泰表示，針對一個公共議題大家合理且理性地討論來互補長短，這個就是一個理性討論的重點。同時卓榮泰指，會參酌外界各方的意見，適度地引用這一次在因應食品問題當中已經在著手實施的關於強化這個預防性下架，以及未來增強這些罰鍰等等的問題，都會用這次因應的處理的方式，將它適度的入法，來加強整個食安的管理。