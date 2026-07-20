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致癌油風暴擴大！ 卓榮泰：完成所有批號檢驗、食安法草案周四送政院

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
致癌油風暴擴大，行政院長卓榮泰今表示，已完成對所有批號油品檢驗，食品安全衛生管理法修正草案，本周四送行政院會討論。記者李奕昕／攝影
致癌油風暴擴大，行政院長卓榮泰今表示，已完成對所有批號油品檢驗，食品安全衛生管理法修正草案，本周四送行政院會討論。記者李奕昕／攝影

致癌油風暴擴大，行政院長卓榮泰今表示，已完成對所有批號油品檢驗，食品安全衛生管理法修正草案，本周四送行政院會討論；對於媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。

卓榮泰今下午赴警政署，出席最高檢察署召開「115年地方公職人員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，會前受訪表示，食藥署今上午向行政院說明進度，已完成對所有批號油品的檢驗，稍晚食藥署會清楚向外界說明。

他表示，關於食安法修法及相關子法、法規的修訂，都會依序展開，周四草案會送行政院會討論，包括強化源頭管理、製程管理、異常通報系統、食品數位治理等，都在草案修正方向。

他說，國會也提出一些修法內容，針對公共議題，大家合理、理性討論，互補長短，政府會參酌

外界各方意見，也會適度引用這次因應食品問題實施的預防性下架，以及未來增強罰鍰，適度入法，加強食安管理。

媒體詢問未來是否與國民黨立法院黨團達成共識或協調？卓榮泰說，公共議題在朝野黨團，能理性、公開、合理討論，一向都是政府的態度；對於媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。

卓榮泰 食安 致癌沙拉油

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【即時短評】用手推開記者 無助解決致癌油品的食安風暴

演說，只是花言巧語。政策，無非討好。這些都無法見證執政者對於人民的真誠，唯有態度，千萬人都能夠感受到執政者是否真正關心民瘼，但你看到執政者對於致癌油品，是用何種態度回應呢？面對民間質疑，老羞成怒，手一揮，推開提問記者，他們又對你說，沒有逼你吃，高溫炸雞排，會產生有毒致癌物。執政者的傲慢，明白地流露出他們不關心民瘼，只在乎面子。

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