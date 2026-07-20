致癌油風暴擴大！ 卓榮泰：完成所有批號檢驗、食安法草案周四送政院

演說，只是花言巧語。政策，無非討好。這些都無法見證執政者對於人民的真誠，唯有態度，千萬人都能夠感受到執政者是否真正關心民瘼，但你看到執政者對於致癌油品，是用何種態度回應呢？面對民間質疑，老羞成怒，手一揮，推開提問記者，他們又對你說，沒有逼你吃，高溫炸雞排，會產生有毒致癌物。執政者的傲慢，明白地流露出他們不關心民瘼，只在乎面子。

2026-07-20 11:46