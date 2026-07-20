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致癌油風暴擴大！ 卓榮泰：完成所有批號檢驗、食安法草案周四送政院
致癌油風暴擴大，行政院長卓榮泰今表示，已完成對所有批號油品檢驗，食品安全衛生管理法修正草案，本周四送行政院會討論；對於媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。
卓榮泰今下午赴警政署，出席最高檢察署召開「115年地方公職人員選舉檢警調廉移高層首長選舉查察座談會」，會前受訪表示，食藥署今上午向行政院說明進度，已完成對所有批號油品的檢驗，稍晚食藥署會清楚向外界說明。
他表示，關於食安法修法及相關子法、法規的修訂，都會依序展開，周四草案會送行政院會討論，包括強化源頭管理、製程管理、異常通報系統、食品數位治理等，都在草案修正方向。
他說，國會也提出一些修法內容，針對公共議題，大家合理、理性討論，互補長短，政府會參酌
外界各方意見，也會適度引用這次因應食品問題實施的預防性下架，以及未來增強罰鍰，適度入法，加強食安管理。
媒體詢問未來是否與國民黨立法院黨團達成共識或協調？卓榮泰說，公共議題在朝野黨團，能理性、公開、合理討論，一向都是政府的態度；對於媒體詢問衛福部長石崇良去留，卓未回應。
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