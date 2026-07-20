【即時短評】用手推開記者 無助解決致癌油品的食安風暴

演說，只是花言巧語。政策，無非討好。這些都無法見證執政者對於人民的真誠，唯有態度，千萬人都能夠感受到執政者是否真正關心民瘼，但你看到執政者對於致癌油品，是用何種態度回應呢？面對民間質疑，老羞成怒，手一揮，推開提問記者，他們又對你說，沒有逼你吃，高溫炸雞排，會產生有毒致癌物。執政者的傲慢，明白地流露出他們不關心民瘼，只在乎面子。

沙拉油是台灣人日常普遍使用的料理油品，無所不在，一旦油品有致癌疑慮，整個社會都受到衝擊。但是，當問題發生時，我們的政府是什麼態度呢？不是積極地下架可能有安全疑慮的商品，而是先幫大財團想辦法，設定某種比例的油品不需要下架，幫財團減少損失。這不是解決問題的策略，反而是製造混淆，消費者該如何分辨安全與不安全油品其中的差別。

執政者要把百姓食品安全放在第一優先，把人民放在心中，財團生產的有害產品，全部都該撤出市場，而不是有所選擇地，讓某些存在有害物質的瑕疵產品，繼續留存在市場。否則，很可能有投機商人低價收購這些劣等產品，改標，換包裝後，用低廉價格重新拋售到市場，屆時夜市、小吃店，是否為了經營成本，鋌而走險，冒險一試，無人能保證不會發生。

這次毒油問題爆發，從南僑檢驗油品，通報福壽，福壽告知中聯，中聯秘而不宣，私下集會，仍未有具體處置，又拖了許久，才通報政府，這個過程前後耽誤了將近50天，這段期間不知道已經有多少出問題的油品在這社會裡面流通，供消費者使用，或者製成某些商品。無良財團將近50天的遮蓋與拖延，不會減少他們的損失，反而因為影響層面太大，擴大了他們的損失，受到傷害的商家與消費者更多，遮掩隱瞞只會讓問題更惡化，不可能減輕問題的影響。

此時此刻，人民滿心疑問，到底是那位官員，接到誰的命令，是否為財團利益，提出20％免下架的主張，為何行政院要隱瞞第二層問題產品的名單。相較於執政者處處為財團設想，執政者對人民食品安全問題的怠慢與冷漠，一再拖延隱匿資訊，造成更多瑕疵產品進入市場，人民無從知曉何處安全，豈能不恐慌。

執政者一手推開提問者，發言人一臉冷漠告訴你，沒有逼你吃，政府未亡羊補牢，只見把不同黨派的人一起拉下水，指控這些地方首長未能有效查核。政府面對問題，難道首先想到的是財團的利益，然後是政黨的鬥爭，把人民的利益放在最後？

政府對於有毒的油品，應該只有一種態度，就是除惡務盡，而不是心中只放著財團利益，幫財團找空間，只下架某些產品，某些不用，若只想幫財團減少損失，而不顧民間受到的傷害，以及引發的恐慌，這樣的政府定是顢頇的，若是這樣，人民對執政者大小聲，對執政者提出質問，齊上街頭表達抗議，都是再自然不過的事情。