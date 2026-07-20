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肘線翻轉 殷瑋酸潘孟安是「揮答」

聯合報／ 記者鄭媁陳柄亦林銘翰張策／連線報導

對於總統府秘書長潘孟安揮手撥開電視台女記者的麥克風，國民黨文傳會主委陳以信譴責潘孟安「肘擊」，並批民進黨政府高官為何都如此傲慢，不回答就不回答，為何還要用力揮肘？國民黨前發言人楊智伃也批評，憤怒與暴力，難道這就是賴清德總統對毒油事件的最新回應？潘孟安不但要對毒油事件中央失職道歉、更要對扮演第四權角色的記者道歉。

台北市研考會主委殷瑋揶揄，採訪ＡＩ教父黃仁勳是「輝達」；採訪潘孟安是「揮答」，用揮肘代替回答，這一下，完成了「肘線翻轉」，人民上街頭，是什麼不能問的問題嗎？

國民黨立法院團書記長林沛祥說，解決不了食安問題，就用手肘解決提出問題的記者，民進黨政府無能撫平民怨，就抹黑踐踏準備上街的群眾，這不僅是權力傲慢，更是對全台基層人民的公然挑釁；加上民進黨發言人吳崢日前吐出「我又沒有逼你吃毒油」的離譜冷血言論，這對「府黨雙寶」，完美示範執政黨的傲慢與獨裁。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，潘孟安一肘推開的，不只是記者，更是人民對食安真相的追問；潘孟安推開記者，推開的也是人民對毒油流向的知情權。

民眾黨團總召陳清龍指出，記者只是中性詢問毒油事件，沒想到潘孟安不僅毫無理會，甚至用手肘暴力閃躲提問，「這種目中無人、毫無悔意的態度，正是賴政府最傲慢的縮影」。

致癌沙拉油 潘孟安 殷瑋 黃仁勳

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