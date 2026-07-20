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毒油案不受訪 潘孟安：別來炒新聞

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正張策／連線報導
總統府秘書長潘孟安（右）昨上午揮手撥開TVBS記者劉亭廷（左）麥克風引發熱議。下午民進黨全代會，潘出面致歉，劉趨前說明，潘搖手說，「妳不要來這邊跟我炒新聞」。記者鄭超文／攝影
總統府秘書長潘孟安（右）昨上午揮手撥開TVBS記者劉亭廷（左）麥克風引發熱議。下午民進黨全代會，潘出面致歉，劉趨前說明，潘搖手說，「妳不要來這邊跟我炒新聞」。記者鄭超文／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨在板橋成立屏東同鄉後援會，總統府秘書長潘孟安受邀到場站台，但他進入會場時，電視台女記者上前追問七二五凱道大遊行一事，潘孟安快步向前一語不發，穿過攝影機時，他卻突然揮手撥開記者的麥克風，讓女記者一臉錯愕，影片在網路社群快速擴散，引發議論。

潘孟安昨下午在民進黨全代會前受訪時解釋，早上情況很倉促，有媒體要問他關於油品事情，從一樓追到三樓，但當時他咳得很嚴重，也已經講不受訪，加上場內已經在唱名要入場，當時面前有攝影記者，他順勢把手舉起來，可能造成記者的不愉快，「真歹勢」，但他沒有針對這名記者。

潘孟安聯訪結束後，當事記者試圖上前爭論，潘不斷退後說「你不要來這邊跟我炒新聞」，並轉身離開，該記者則說要關心潘的健康，追到手扶梯前才停止。

潘孟安上台為蘇巧慧助講時，一開口就因嚴重咳嗽、聲音沙啞，他先向支持者致歉，並自嘲他不是學行政院前院長蘇貞昌，引發現場哄堂大笑。

國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻批評，「再怎麼不想回答，也不能拿記者出氣」，並要求蘇巧慧針對事件公開表態。

江怡臻表示，潘孟安面對記者提問一句話都不願回答，反以肢體動作推開採訪設備及記者。毒油事件爆發來，民進黨從中央到地方，面對外界質疑時不是反省、說明，而是閃躲、卸責，甚至將提出問題的人視為麻煩。

江怡臻也說，從總統府、行政院、民進黨中央到地方民代，人民看到的不是正面回應，而是傲慢與迴避。事件發生在蘇巧慧的競選活動場合，蘇是否認同潘孟安推開記者，以及民進黨相關人士針對毒油事件的發言；蘇若選擇沉默，外界將認為這就是民進黨面對毒油事件的共同態度。

致癌沙拉油 潘孟安 媒體 蘇巧慧

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