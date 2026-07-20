卓揆今報告食安修法 補5漏洞

中聯油品致癌物苯駢芘超標，行政院長卓榮泰預告今天將說明食安法修法、公布油品檢驗報告。行政院預計提出「五個強化」，包括最上游廠商每半年自主檢驗將加嚴為逐批檢驗，下游層廠商從每半年自主檢驗加嚴為每季檢驗，提高業者遲延通報、隱匿不通報，以及通報不確實罰鍰上限。

根據食安專案報告內容，賴政府認為癌油事件共有「五處死角」，包括源頭原料、製程管理、異常通報、品質管控及資訊串聯，因此未來將有「五個強化」和「五個增訂」，強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理、數位治理，以及升級三級品管制度，全面精進食品安全管理。

對於台北市長蔣萬安號召人民七二五上凱道，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，真正該做的是中央、地方共同把汙染源查清楚，把流向追到底、依法究責違法業者、把制度漏洞補起來，而不是把食安事件變成政治動員的舞台。民進黨立委林俊憲也說，人民希望中央地方合作，而非上街頭搞成政治鬥爭。

是否擔心七二五遊行影響選情？民進黨基隆市長參選人童子瑋指出，食安法規定很清楚，油品查驗跟查廠是地方責任，地方、中央本來是區域聯防通力合作，地方有查驗責任，來源應該由地方中央共同稽查才是正確解決之道，做成政治操作沒有必要，對人民也沒有幫助。