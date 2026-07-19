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台中食安處續公布問題油下架名單 澄清去年油廠抽驗30件

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處晚間公布中聯油脂第3批至第18批預防性下架產品全國第二層下游業者名單(福壽、福懋部分)，持續協助各縣市掌握產品流向。圖／台中市政府提供
台中市食安處晚間公布中聯油脂第3批至第18批預防性下架產品全國第二層下游業者名單(福壽、福懋部分)，持續協助各縣市掌握產品流向。圖／台中市政府提供

台中食安處今晚公布中聯油脂第3批至第18批預防性下架產品全國第二層下游業者名單（福壽、福懋部分），持續協助各縣市掌握產品流向，並要求相關業者配合停止販售、辦理下架回收及後續查核。相關資料公佈於問題油品專區（https://pse.is/9bgajb）供查詢。

食安處也公布，台中光去年查驗食品總數就達8萬8千件、抽驗食品7250件，其中食用油脂專案及後市場油品共抽驗67件，其中油廠抽驗30件，並非外界所稱只驗1件，且「不能簡化為單一業者抽驗次數比較」。市府將持續加強食安把關，中聯油品案處理經驗也將成為第三方檢驗異常通報、跨縣市流向整合等制度精進建議。

食安處說，除7批號為超標油品批號外，尚有23批應預防性下架，扣除中聯315-1150626、313-1150628、318-1150630三批號未出貨；318-1150415、318-1150524二批號為僅供應泰山外，福懋福壽販售至全國第二層下游業者名單共18批號資料，已全數公布，名單是依業者回報、中央資料及跨縣市通報資訊彙整，後續如有補正或新增流向，將滾動更新公布。

食安處指出，台中市第三層以下受影響業者名單今日新增8家，累計194家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。第三層名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續修正，如再確認新增流向，將再對外公布。截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收23萬3710公斤。

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