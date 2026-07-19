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台中市府澄清去年抽驗油品67件 鄭照新嗆綠委：為食安上街沒選擇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局今經過統計，晚間提出進一步的數字表示，食用油脂專案及後市場油品總共抽驗達67件，並非只有1件。圖／台中市政府提供
台中市衛生局今經過統計，晚間提出進一步的數字表示，食用油脂專案及後市場油品總共抽驗達67件，並非只有1件。圖／台中市政府提供

針對中聯油脂問題油事件，民進黨立委林月琴質疑台中市政府，「為何高雄可以抽查18件，你們卻只抽驗1次」？台中市衛生局經過統計，今晚間提出進一步的數字表示，台中市光是去年查驗食品總數高達8萬8千件、抽驗食品7250件，其中食用油脂專案及後市場油品總共抽驗達67件，並非只有1件。

台中市副市長鄭照新也透過臉書表示，林月琴委員身為國會議員卻帶頭散布假訊息，把台中油品抽查72件汙衊成1件，與真相相差72倍，也沒看她出來道歉，「市民都在看這群人是如何為了掩護高官汙衊台中，記住他們、記住他們的惡行惡狀」，7月25日為食安上街「看來是沒有選擇」。

衛生局說，台中市政府過去5年迄今，針對轄內食用油製造工廠稽查89家次、抽驗72件，市場端抽驗也達158件，總計稽查89家次、抽驗230件。

衛生局還表示，依食安法第7條規定，食品業者應自主檢驗。地方政府和中央政府同為主管機關，每年會以專案進行抽驗，而非逐件檢驗。林月琴委員身為公眾人物，應以正確事實為基礎發言，不應為特定政治目的散布錯誤資訊，否定第一線食安人員長期把關的努力。

食安 台中 鄭照新 致癌沙拉油

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