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毒油案王定宇稱北市4年0抽驗...北市反擊：造謠無法掩蓋中央蓋牌與無能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）日前針對食安議題，質疑中央處置態度，並呼籲政府正視人民訴求。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）日前針對食安議題，質疑中央處置態度，並呼籲政府正視人民訴求。記者張文玠／攝影

民進黨立委王定宇稱「北市府四年油品抽驗0次」，北市衛生局嚴正駁斥不實指控，衛生局近3年共抽驗90件油品，為了毒油案還專案再抽驗30件油品的苯駢芘含量。 北市副發言人蔡畹鎣也痛斥立委王定宇知錯不改，林俊憲竟以訛傳訛、與王定宇一起翻車。

蔡畹鎣表示，民眾都看得很清楚：民進黨再怎麼造謠，也無法掩蓋中央政府在毒油案蓋牌與無能的事實。

蔡畹鎣指出，昨日衛生局已經明確澄清，即使南僑等油品工廠都不在台北，北市府仍在近三年抽檢了90件油品、7月2日獲報中聯案當天，還主動再加抽30件油品的苯駢芘含量，在事實面前，王定宇委員不實指控的「北市府四年油品抽驗0次」不攻自破，然而王定宇委員至今不修正、不道歉，林俊憲委員還跟著傳謠，這已經不只是再次翻車，更是惡意造謠、誤導社會大眾。

蔡畹鎣強調，事實擺在眼前，兩位委員卻仍刻意散布「北市四年0抽驗」的謠言，這樣惡意散布食品安全不實資訊，恐違反食品安全衛生管理法第46條之1相關規定，呼籲兩位委員儘速收回不實指控、並向他們污蔑的北市府基層稽查同仁道歉。

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