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中聯油脂224件檢體完成檢驗 食藥署：明公布52件原油、321項產品結果

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署表示，中聯問題油檢驗工作已全數完成，預計明日對外公布檢驗結果，但預防性下架產品重新上架尚無明確時程。聯合報系資料照
食藥署表示，中聯問題油檢驗工作已全數完成，預計明日對外公布檢驗結果，但預防性下架產品重新上架尚無明確時程。聯合報系資料照

中聯油脂苯駢芘超標事件最新檢驗結果即將出爐，食藥署副署長王德原表示，針對中聯油脂供應福懋、福壽及泰山等下游業者的原油及相關產品，檢驗工作已全數完成，預計明日對外公布檢驗結果。不過，是否根據結果啟動預防性下架產品重新上架，仍須待整體資料彙整，以及衛福部、行政院討論後決定，目前尚無明確時程。

食藥署今天更新中聯油脂案下架回收統計，截至目前已累計下架回收2769.3公噸產品，較前一天略增0.7公噸，涉及問題原油總量則維持1132公噸，並未再增加。王德原強調，確認不合格批次仍維持既有7批原油，沒有新增檢出苯駢芘超標的原油批次，受影響業者與不合格原油「加零」。

王德原說，中聯油脂今年4月至6月共生產29批原油，其中3批未出貨，另有5批已因檢出不合格而遭全面強制下架，因此實際需追查流向的共有21批原油，分別流向福懋、福壽及泰山三家公司。

為確認是否還有汙染風險，食藥署已針對21批原油規畫抽驗52件原油檢體，並同步追查使用這些原油所製造出的321項終端產品，逐一抽驗。由於部分批次無法取得留樣或備份樣品，實際完成檢驗的檢體共224件，包含原油及終端產品。

截至目前檢驗結果，原油共有4件、終端產品5件檢出不合格，但均集中於先前已公布的兩批問題原油，並未新增新的不合格來源。王德原認為，目前沒有發現汙染範圍進一步擴大的情形，明天也將公布完整224件檢體檢驗結果，包括52件原油檢體及321項產品的抽驗情形。

王德原強調，並非所有規畫檢驗項目都有取得檢體，因此會一併說明哪些批次完成檢驗、哪些因缺乏留樣無法抽驗，以及後續風險評估方式。至於各界關心預防性下架產品何時能恢復上架？仍待綜合檢驗數據、流向調查、查倉結果及整體風險評估，再向衛福部及行政院報告，尚無法預估恢復上架時間。

另外，台中市政府規畫擴大抽驗今年1至3月中聯油脂產品，王德原表示，地方政府依法享有食品安全稽查及抽驗權限，中央予以尊重。至於中央是否同步擴大抽驗，「很多事情都在進行中」 ，包括相關監測作業，將視後續調查結果採取必要措施。

中聯 中聯油脂 食藥署 致癌沙拉油

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