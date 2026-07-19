基隆查中聯問題油 累計下架7131.9公斤

基隆市政府追查中聯油脂案問題油品，目前掌握流入17家業者，衛生局今天表示，累計下架問題油品及相關產品共7131.9公斤，將持續追蹤及稽查，確保油品安全。

基隆市衛生局發布新聞稿表示，目前已掌握17家油品業者與食品製造業者資訊，已於第一時間命令業者下架回收，並派員至現場檢視執行情形，截至昨天，累計下架問題油品及相關產品共7131.9公斤。

衛生局指出，針對流入基隆市的「中聯油脂案應下架大豆沙拉油品」，持續查核連鎖通路、小型商店及便當店等各類食品業者，截至昨天共計現場查核125家次，若發現問題油品，除要求業者停止使用外，同時通知上游廠商回收。

衛生局呼籲，民眾若懷疑買到問題油，可先確認包裝標示，製造商若是泰山、福壽、福懋公司，再確認油品批號，如果是公告應下架批號，請退回給販售業者。

衛生局表示，衛生局官網設有「最新食安事件追蹤」專區，連結食品藥物管理署公告以利民眾查詢，另外，包括下架回收數量等相關追蹤及查核資訊，也會陸續在衛生局臉書更新並說明。