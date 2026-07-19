基隆查中聯問題油 累計下架7131.9公斤
基隆市政府追查中聯油脂案問題油品，目前掌握流入17家業者，衛生局今天表示，累計下架問題油品及相關產品共7131.9公斤，將持續追蹤及稽查，確保油品安全。
基隆市衛生局發布新聞稿表示，目前已掌握17家油品業者與食品製造業者資訊，已於第一時間命令業者下架回收，並派員至現場檢視執行情形，截至昨天，累計下架問題油品及相關產品共7131.9公斤。
衛生局指出，針對流入基隆市的「中聯油脂案應下架大豆沙拉油品」，持續查核連鎖通路、小型商店及便當店等各類食品業者，截至昨天共計現場查核125家次，若發現問題油品，除要求業者停止使用外，同時通知上游廠商回收。
衛生局呼籲，民眾若懷疑買到問題油，可先確認包裝標示，製造商若是泰山、福壽、福懋公司，再確認油品批號，如果是公告應下架批號，請退回給販售業者。
衛生局表示，衛生局官網設有「最新食安事件追蹤」專區，連結食品藥物管理署公告以利民眾查詢，另外，包括下架回收數量等相關追蹤及查核資訊，也會陸續在衛生局臉書更新並說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。