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九份紅燈籠閃耀侯友宜點燈 霹靂布袋戲共譜光影新章

追究政治責任 綠營：不致撤換閣員

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／台北報導

中聯毒油爭議持續，賴政府如何追究政治責任受矚目，目前綠營內普遍認為，雖然在野黨已將該案鎖定為重點政治攻防議題，但以目前狀況，應不致上升到撤換閣員，甚至是行政院長卓榮泰下台的地步，且十一月地方選舉在即，也不是換人好時機，持續態度放軟、以實際行動處理食安問題，仍是執政黨目前方向。

油品風暴延燒逾半月，賴政府處理策略在昨天髮夾彎，放軟態度，從質疑台中市府到民進黨發言人吳崢爆出爭議言論，民進黨不斷修正回應，也開會設法拆彈，最終是行政院長卓榮泰和民進黨發言人吳崢雙雙道歉。

有民進黨內人士也認為，撤換內閣並非解決食安問題的萬靈丹，重要的關鍵應該在於補強食安稽查系統與落實溯源機制，盲目的政治口水與人事更迭，不僅無助於改善民眾的生活，更可能造成國家政局的震盪。

也有民進黨立委說，基層民眾希望看到的是政府能清楚告知「哪款油品安全」、「回收流程為何」，而不是看到立法院陷入無止盡的內閣倒閣爭議，過去食安發生時，往往演變成「換人下台就草草了事」的戲碼，結果制度漏洞依舊。

民進黨立委表示，卓榮泰已坦承行政體系未能即時獲取資訊，現在最重要的是檢討通報機制，而非單純討論誰該下台，如果民進黨被在野黨牽著鼻子走、陷入口水戰，反而會讓選民覺得執政黨無法聚焦民生，進而引發「治理無能」的質疑。

致癌沙拉油 卓榮泰 中聯 內閣

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