還原始末…彰化通報 宜蘭揪出新批號問題油

宜蘭縣府日前發現一批不在中聯油脂原先通報的廿九批號內問題油品，行政院長卓榮泰昨質疑「難道其他縣市沒有嗎？」宜蘭縣衛生局還原稽查過程，十五日接獲彰化通報，進行預防性下架時，發現有問題油品不在中央公布二十九批號中，向彰化及中央回報後，確認是先前中聯未提報的新批號。

致癌油事件延燒，卓揆說，宜蘭縣府發現所謂四月一日的問題油，難道其他縣市都沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，要求各縣市務必要再重新盤整已下架的商品。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，這次事件發生後，代理縣長林茂盛明確指示守護食安沒有妥協餘地，問題產品必須立刻下架，責成衛生局加強查核各大販售通路、餐飲業、製造業及夜市食品攤商，衛生局人員兢兢業業處理，截至目前查核三三八家次，下架問題產品六萬七千多公斤。

他表示，十五日接獲彰化縣衛生局通報，泰山公司使用中聯油脂四到六月間油品，相關產品必須預防性下架，立即展開稽查，經仔細查核下游業者清單，發現一批須下架的產品，疑似使用中聯四月一日生產的油品，但比對中央公布的廿九個批號，並不在其中，立即回報彰化縣政府及中央，才確認是新增批號，後續由食藥署依食品安全衛生管理法裁罰。

徐迺維說，此案是彰化通報才發現，接下來會持續透過跨縣市聯防，並與中央密切合作，追查問題油品及產品流向。