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中聯致癌油再下架195噸、累計近8千噸 受影響業者維持1322家

中央社／ 台北18日電
食藥署今（18）日公布中聯問題油品案最新下架數量，整體下架數量比昨天多195公噸，總數近8000公噸；受影響業者數量連2天「加零」，維持1322家。聯合報系資料照
食藥署今（18）日公布中聯問題油品案最新下架數量，整體下架數量比昨天多195公噸，總數近8000公噸；受影響業者數量連2天「加零」，維持1322家。聯合報系資料照

食藥署今天公布中聯問題油品案最新下架數量，整體下架數量比昨天多195公噸，總數近8000公噸，至於受影響業者家數連2天「加零」，維持1322家。

中聯油脂4月至6月共計製造30批油品，其中有3批未出貨，經食藥署檢驗結果符合規定；問題油品累計7批次，批號為315-1150404、318-1150406、313-1150408、314-1150410、315-1150413、315-1150510、313-1150512。

衛生福利部食品藥物管理署設置「中聯油脂案專區」，每天更新相關進度。截至今天上午11時，問題油品已下架回收共計2768.6公噸，受影響的下游業者連2天「加零」，維持1322家；其餘批預防性下架共計5170.3公噸。總共7938.9公噸，比昨天多195公噸。

全案爆發以來，受影響業者高達上千家，今天維持1322家，連續2天「加零」。食藥署副署長王德原告訴媒體，食藥署掌握的業者家數無新增，地方政府公布的數據可能包含更下游的業者，目前正請地方衛生局核實比對。

近日台中市政府指控，遭中央施壓地方不要查廠。王德原強調，「中央從未要求地方不得查廠，更未阻止依法執行稽查」，只是因該案尚未進入復工程序，現階段「復工前查廠」並無必要。

王德原解釋，無論是食品廠、藥廠或醫療器材廠都一樣，任何製造廠發生問題後，必須先找到原因，並提出矯正計畫，送交主管機關與專家審核，確認改善方案有效後，業者依計畫修正，最後再經過「複查」確認缺失全數改善，才有所謂「復工」程序。

王德原還原時序指出，7月4日召開專家會議後，認為業者提出的說明與處理方式不具說服力，已決議要求業者「暫時停止製造」，然而台中市衛生局於7月5日提議針對「同意復工前」進行查廠。

「7月4日才開完專家會議決定處理原則，業者連改善計畫都還沒提出，怎麼可能在隔天就執行復工前的查核。」王德原強調，食藥署與地方政府在該案中，從流向公布、稽查到產品強制及預防性下架，一直保持密切合作，呼籲外界不應以片段對話扭曲事實，否則將抹煞中央與地方衛生單位人員積極投入調查的努力。

中聯 食藥署 致癌沙拉油

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