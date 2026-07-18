中聯致癌油再爆2批號 高雄343家業者下架逾103噸

中聯癌油事件延燒，台中市長盧秀燕昨在臉書批評中央施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油。行政院發言人李慧芝今說明，7月1日食藥署跟台中市政府去中聯查廠，4日專家會議已表達中聯沒有復工可能，除非是同意復工前否則不會再去查廠，「為什麼台中市府急著5日要再去中聯？」對此，台中市政府指出，異常批次接連出現，中央不應輕忽風險。

2026-07-18 16:33