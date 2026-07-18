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中聯致癌油再爆2批號 高雄343家業者下架逾103噸

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中聯致癌油再爆2批號，高雄343家業者下架逾10萬公斤。聯合報系資料照
中聯致癌油再爆2批號，高雄343家業者下架逾10萬公斤。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物苯駢芘超標4倍，食藥署日前公布2批苯駢芘超標批號後，問題產品已增至7批，高市衛生局今天新增163家受影響下游業者，相關產品均已完成下架、封存，全市累計回收問題油品10萬3150公斤。

衛生局指出，食藥署新增公告的問題批號為313-1150408及315-1150413，由於中聯問題油已擴及不同生產月份、油品及多層下游產品，風險不再侷限於單一批次。

高雄市今新增追查163家受影響下游業者，總共累計清查343家，並於7月9日起即採取擴大預防措施，只要製程使用中聯，以及福懋、福壽、泰山等相關油品，不分批次一律預防性下架。

衛生局表示，市府食安小組持續追查流向，針對百貨美食街、餐飲店、夜市及商圈等通路加強稽查，截至今天已累計查核2904家業者，目前未再發現新增使用問題油品。

衛生局表示，將持續依中央公布資訊追查流向、核實回收，避免問題產品流入市面及供餐場域，若發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線申訴，由高市府消保官協助協調。

若協調未果，同一事件受害消費者達20人以上，將協助合格消保團體評估提起團體訴訟，並提供訴訟補助，保障消費者權益。

中聯致癌油再爆2批號，高雄343家業者下架逾10萬公斤。圖／高雄市衛生局提供
中聯致癌油再爆2批號，高雄343家業者下架逾10萬公斤。圖／高雄市衛生局提供

中聯 高雄 福懋 致癌沙拉油

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