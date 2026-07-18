政院質疑急赴中聯查廠 中市府：接連爆異常批次「中央別輕忽風險」

中聯癌油事件延燒，台中市長盧秀燕昨在臉書批評中央施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油。行政院發言人李慧芝今說明，7月1日食藥署跟台中市政府去中聯查廠，4日專家會議已表達中聯沒有復工可能，除非是同意復工前否則不會再去查廠，「為什麼台中市府急著5日要再去中聯？」對此，台中市政府指出，異常批次接連出現，中央不應輕忽風險。

台中市政府指出，中聯油脂在7月5日市府第二次稽查後，又接連爆出五批油品涉嫌延遲或隱匿通報，證實當時案情仍有許多疑點尚待釐清，市府二度進廠查核確有其必要。行政院身為最高行政機關，卻將地方政府「依法追查」扭曲為「協助復工」，不僅與事實不符，更是輕忽食安風險。

中市府表示，7月1日第一次與中央聯合稽查，重點是掌握問題批號產品流向，儘速阻斷風險；7月5日第二次稽查，則是邀請專家學者實地查核原料、製程及檢驗報告，並針對業者疑似延遲或不實通報情形進一步釐清。兩次稽查目的明確，均與復工無關。

中市府強調，面對重大食安事件，查察工作不能鬆懈。7月5日第二次進廠稽查後，7月7日泰山再通報第二批問題油品、7月9日南僑通報第三批、7月12日福壽通報第四及第五批，7月16日宜蘭又查出第六批。異常批次接連出現，顯示整起事件仍有進一步追查、釐清通報責任的必要，行政院不應輕率否定地方政府的查察作為。