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致癌油爆7批！中市府出重拳 抽驗中聯1-3月、他牌17批油急送SGS

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處稽查人員稽查問題油品及產品預防性下架。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員稽查問題油品及產品預防性下架。圖／台中市食安處提供

中聯油脂大豆油食安風暴擴大，7批油驗出致癌物苯駢芘超標。台中市食安處持續追問題油，除了中聯4月至6月28批油全抽驗外，並擴大抽驗中聯1至3月大豆油，以及福壽、福懋與其他品牌的下游產品共17件，全數委託第三方單位SGS抽驗釐清。

台中市食安處說明，秉持市長盧秀燕下令食安問題「寧嚴勿鬆」決心，食安處追查中聯4月至6月生產29批油，除了首批爆出問題油外，其餘28批油全數委託第三方單位SGS抽驗釐清；其中2批是7月1日進廠隨機抽驗，抽驗結果都合格，另26批檢驗結果可望明後兩天有結果。

台中市食安處指出，市府持續追問題油，擴大抽驗中聯1至3月生產的大豆油，以及福壽、福懋與其他品牌的下游產品，已抽驗17件，送第三方公正認證實驗室檢驗中，後續將依進度公布。

市府7月起擴大抽驗中聯相關批號，以及福壽、福懋與其他品牌的下游產品，目前已抽驗45件，送第三方公正認證實驗室檢驗中，後續將依進度公布；此外，今日也公布第1批至第7批超標油品流向台中的第二層下游業者名單，均已下架回收，稽查工作持續進行。

食安處表示，中聯油脂今年4月至6月生產的大豆沙拉油，目前已有7批檢出苯駢芘超過法定限量標準。今公布台中市第二層下游整合名單，共計210家，第三層以下受影響業者新增16家，累計186家，均已要求停止使用並完成下架。

食安處說明，截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4870公斤；市府含食安處在內，跨局處查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者累計1810家次，並配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，釐清汙染原因、產品流向及相關責任。

台中市食安處稽查人員稽查問題油品及產品預防性下架。圖／台中市食安處提供
台中市食安處稽查人員稽查問題油品及產品預防性下架。圖／台中市食安處提供

中聯 食安 福懋 致癌沙拉油 盧秀燕

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