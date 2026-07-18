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食安法草案下周送行政院審查 石崇良：將大幅提高業者隱匿罰鍰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左三）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右二）出席，與新光醫院董事長吳東進（右三）、新光醫院院長侯盛茂（左二）合影。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右二）出席，與新光醫院董事長吳東進（右三）、新光醫院院長侯盛茂（左二）合影。記者邱德祥／攝影

中聯油脂致癌油脂案引發全民關注，衛福部長石崇良今天指出，除針對本案持續調查，衛福部已草擬「食安法」修正草案，將於下周送至行政院審查，考量本案業者隱匿通報為事態擴大主因，若業者確實完成自主通報，政府可在5月13日啟動應變，為此在草案中「大幅提升隱匿通報罰則」，且要求第三方檢驗機構發現異常，要在24小時內通報主管機關指定系統。

石崇良說，衛福部已認定中聯油脂檢體「不可信」，為此花費時間往下游探詢，針對泰山、福懋油、福壽三家業者，及更下游的食品成品進行檢驗，要確認中聯油脂4至6月相關產品油品安全性，目前已進入最後階段，明天將可完成全數樣本檢驗，於下周一對外公布檢驗結果，衛福部近期也公布最新驗出2批致癌油品，均為已預防性下架範圍，產品已不在市面上，民眾不需擔心。

衛福部提出5大強化措施，包強化源頭管理、製程管理、異常通報及數位管理。石崇良說，目前疑慮產品通報義務僅限於業者，若發現自家產品有危害健康之虞時，需強制通向主管機關通報，否則可開罰3至300萬元，衛福部所提「食安法」修法草案，將考量本案為業者隱匿通報，導致主管機關延後48天才啟動應變，為此，「大幅提高」隱匿通報罰則。

石崇良指出，中聯油脂案， 若業者未通報，但第三方檢驗機構在6月4日得知檢驗異常後，就向主管機關通報，政府也可提早近1個月得知全案並設法因應，為此，在「食安法」修法草案中，將要求不論業者內部自設實驗室，或外部的第三方實驗室，都須經過食藥署認證，也同時課以強制通報義務，若檢出異常結果，要在24小時內通報主管機關指定系統。

石崇良及食藥署長姜至剛、行政院長卓榮泰3人，因中聯油脂案處辦不利，遭地方政府議員按鈴申告，台北地檢署已開他字案偵辦。對此，石崇良低調回應，目前重要工作是把油品事件調查清楚，提出精進作法，讓食安體系更完備。

石崇良 食安 行政院 致癌沙拉油

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