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因應問題油品風波 台南5年抽驗284件油品、近期再驗25件

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市衛生局啟動市售油品專案抽驗，並加強稽查及流向追查。圖／南市衛生局提供
因應中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台南市衛生局啟動市售油品專案抽驗，並加強稽查及流向追查。圖／南市衛生局提供

中聯油脂大豆沙拉油爆出苯駢芘超標事件後，台南衛生局配合中央掌握問題產品流向，並本月8日至9日啟動市售油品抽驗，共抽驗25件含大豆沙拉油成分油品、調合油、芝麻香油及烤酥油等產品檢驗苯駢芘，目前檢驗作業持續進行中，若發現不合格產品，將依法要求業者下架回收並追查流向。

衛生局指出，台南市已連續5年辦理油脂產品監測，累計抽驗284件，檢驗項目包括食品成分、苯駢芘、真菌毒素及重金屬等，其中販售業抽驗236件、餐飲業8件；另查核轄內油品製造業19次，抽驗40件油品，其中32件檢驗苯駢芘，以強化源頭管理及製程監督。

衛生局提到，近5年抽驗結果僅有2件產品因反式脂肪酸及飽和脂肪酸含量與標示不符遭依法裁處，其餘均符合規定，後續將持續掌握檢驗結果及市場流向，必要時擴大抽驗與稽查，避免不合格產品流入市面，維護消費者食品安全。

台南 衛生局 中央 致癌沙拉油

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