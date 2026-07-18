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致癌油風波暴燒到名店？洪瑞珍台中中山、中科店澄清：未使用問題油

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處統計，累計下架回收問題油品逾21萬公斤。圖／台中市政府提供
台中市食安處統計，累計下架回收問題油品逾21萬公斤。圖／台中市政府提供

致癌油風波延燒，中聯油脂驗製造原料大豆油陸續驗出7批出問題，食藥署前天更新福壽、福懋油脂和泰山3家油廠自主揭露下游業者新增台中知名的洪瑞珍等316家業者，引發熱議。對此，洪瑞珍台中中山店、中科店今發表聲明表示，公司未使用到政府公告下架的不合格油品，公司目前使用油品全送第三方檢驗。

洪瑞珍台中中山店、中科店發表聲明：

一、經公司內部全面清查，確認門市及各項產品「並未使用」本次主管機關公告下架之不合格油品。公司所使用油品均來自長期合作、合法且具信譽的供應商。

二、公司為保障消費者食用安全，主動將目前使用所有油品送交第三方檢驗機構進行檢驗，檢驗結果均為合格，符合現行食品安全相關法規及檢驗規範，請消費者安心選購。

三、食品安全一向是洪瑞珍最重視的經營原則。公司將持續配合主管機關各項稽查措施，並持續強化供應鏈管理、原物料驗收及自主檢驗機制，以最高標準把關每一道製程，確保消費者飲食安全。

四、另本公司在此特別說明，「洪瑞珍」品牌雖源自同一家族，惟目前市面上各地「洪瑞珍」相關店家，分屬不同親屬各自獨立經營之公司或商號，彼此經營團隊、進貨來源、供應鏈及管理制度均各自獨立，並無相互隸屬或統一管理之關係。

台中 中科 中聯油脂 致癌沙拉油

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