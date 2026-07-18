影／致癌油風暴延燒 卓榮泰、石崇良與姜至剛首度同台

行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良、食藥署長姜志剛出席與會。正值中聯油脂致癌問題油風暴延燒當下，3人今天首度在遭列案後公開同台，卓院長上台致詞時還調侃姜志剛黑眼圈，應該是漏夜檢驗油品的關係。

藍營日前赴北檢告發行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛涉嫌行政瀆職，北檢已分「他」字案偵辦，3人今天同台出席「健康台灣深耕論壇」開幕式。姜至剛面對媒體追問遭列被告一事時回應表示，「一切都在司法調查中，我們都尊重」。

對於台中市長盧秀燕昨在臉書指控中央數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油一事，姜至剛回應有查廠，7月1日已與台中市食安處共同查廠外，7月4日專家會議看改善報告，「所有專家都直搖頭說不及格，故沒準備好前是不會復工，這是我們最堅定的堅持」。

對藍營砍食藥署業務費一事，姜至剛說，食藥署相關業務不只有食安，還有藥安、醫材跟各項業務，都攸關民眾各項安三衛生照護，此舉對食藥署業務執行會有明顯影響。至於業者油品異常狀態調查進度等問題，已跟檢調合作調查，後續會由部長統一跟大家做說明。

行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式致詞。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右後）出席與會，搭電扶梯下樓時，卓院長謹慎的邁開步伐。記者邱德祥／攝影