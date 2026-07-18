快訊

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

國內油價連2凍！下周油價不變 中油已吸收155.6億元

醫療惡霸！1年叫200次救護車 踹傷急診女護理師 遭羈押

影／致癌油風暴延燒 卓榮泰、石崇良與姜至剛首度同台

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長卓榮泰（左三）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右二）出席，與新光醫院董事長吳東進（右三）、新光醫院院長侯盛茂（左二）合影。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右二）出席，與新光醫院董事長吳東進（右三）、新光醫院院長侯盛茂（左二）合影。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良食藥署長姜志剛出席與會。正值中聯油脂致癌問題油風暴延燒當下，3人今天首度在遭列案後公開同台，卓院長上台致詞時還調侃姜志剛黑眼圈，應該是漏夜檢驗油品的關係。

藍營日前赴北檢告發行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛涉嫌行政瀆職，北檢已分「他」字案偵辦，3人今天同台出席「健康台灣深耕論壇」開幕式。姜至剛面對媒體追問遭列被告一事時回應表示，「一切都在司法調查中，我們都尊重」。

對於台中市長盧秀燕昨在臉書指控中央數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油一事，姜至剛回應有查廠，7月1日已與台中市食安處共同查廠外，7月4日專家會議看改善報告，「所有專家都直搖頭說不及格，故沒準備好前是不會復工，這是我們最堅定的堅持」。

對藍營砍食藥署業務費一事，姜至剛說，食藥署相關業務不只有食安，還有藥安、醫材跟各項業務，都攸關民眾各項安三衛生照護，此舉對食藥署業務執行會有明顯影響。至於業者油品異常狀態調查進度等問題，已跟檢調合作調查，後續會由部長統一跟大家做說明。

行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式致詞。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式致詞。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右後）出席與會，搭電扶梯下樓時，卓院長謹慎的邁開步伐。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良（右後）出席與會，搭電扶梯下樓時，卓院長謹慎的邁開步伐。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良、食藥署長姜志剛出席與會。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良、食藥署長姜志剛出席與會。記者邱德祥／攝影

石崇良 姜至剛 卓榮泰 致癌沙拉油 食藥署

延伸閱讀

致癌油案盧秀燕批中央施壓不查廠 藍黨團將砍業務費 食藥署長回應了

致癌油挨告後首同台！卓榮泰心疼食藥署長滿眼血絲 與衛福部長互動冷

「逼我吃毒油」 蔣萬安發動725上凱道

致癌油爭議 傳府院便當會討論「這三人」去留？行政院否認

相關新聞

致癌油案盧秀燕批中央施壓不查廠 藍黨團將砍業務費 食藥署長回應了

中聯致癌油案延燒，台中市長盧秀燕昨天批中央施壓地方「不要查廠」，表態力挺台北市長蔣萬安7月25日上街陳抗活動。對此，衛福部食藥署署長姜至剛親上火線說明，食藥署「有查廠，也知道流向」，看過中聯油脂所提改善方案，並透露與會專家均「搖頭認為不及格」。至於在野黨提案要砍食藥署業務費，他憂心，這對攸關全民食品、藥品相關行政業務將有所影響。

影／致癌油風暴延燒 卓榮泰、石崇良與姜至剛首度同台

行政院長卓榮泰今天出席「健康台灣深耕論壇」開幕式，衛福部長石崇良、食藥署長姜志剛出席與會。正值中聯油脂致癌問題油風暴延燒當下，3人今天首度在遭列案後公開同台，卓院長上台致詞時還調侃姜志剛黑眼圈，應該是漏夜檢驗油品的關係。

清楚毒油流向 林思銘發函衛福部要求銷毀情形全公開

毒油殃及全台，國民黨立委林思銘今日表示，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，全面公開問題油品處理情形，建立公開透明的銷毀機制，並且必須全程錄影、全程監控、全程公開。

致癌油挨告後首同台！卓榮泰心疼食藥署長滿眼血絲 與衛福部長互動冷

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，日前因中聯案處置不利，挨告瀆職。外傳賴清德總統今邀3人討論去留，但總統府駁斥傳聞。3人今天同台出席於新光醫院舉辦的健康台灣論壇。卓榮泰僅在座車抵達後，與石崇良短暫握手，隨後便與新光醫院董事長吳東進等人寒暄，石、卓二人互動冷，遭隨扈等眾多幕僚形成的人牆隔開。

為問題油盧秀燕上凱道！何欣純轟「8年只驗1次」 盧回擊：去年查廠3次

中聯油脂致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕響應。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批盧「執政8年只驗一次」是不及格的源頭稽查；盧秀燕16日回應，台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照SOP來做。

致癌油擴大！卓榮泰：新批號毒油在宜蘭被發現 難道其他縣市沒有嗎？

針對中聯油致癌沙拉油食安事件，行政院長卓榮泰今表示，行政院要求中央與地方全面徹底清查，他強調，因各級行政單位無法在第一時間查獲所有批號，並與中聯油公司提供的29批號清單進行核對，導致稽查出現疏漏，行政團隊責無旁貸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。