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清楚毒油流向 林思銘發函衛福部要求銷毀情形全公開

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供

毒油殃及全台，國民黨立委林思銘今日表示，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，全面公開問題油品處理情形，建立公開透明的銷毀機制，並且必須全程錄影、全程監控、全程公開。

林思銘說，從問題油品流入市場至今，民眾最擔心的不只是「還有多少流向不明」，更關心的是已經查封、封存的問題油品，究竟會如何處理？是否真的完全銷毀？是否有公開透明的監督機制？人民需要的是一個看得見、查得到、經得起檢驗的答案。

林思銘表示，他已正式發函衛福部，要求衛福部及食藥署，針對封存問題油品的後續處置提出完整說明，並向國人公開交代。他要求，全面公開問題油品處理情形，公布目前查扣、封存及預計銷毀的最新數量，以及運輸、倉儲、銷毀等相關處理規劃與經費，讓全民清楚掌握處理進度。

林思銘說，要求建立公開透明的銷毀機制，清楚說明問題油品將採取何種銷毀方式，確保無法再次流入市場，徹底杜絕任何食安風險；要求全程錄影、全程監控、全程公開，銷毀過程應全程錄影、全程監控，並公開完整影像及相關紀錄，接受全民監督，讓每一桶問題油品都去向清楚、處理透明，徹底消除社會疑慮。

林思銘表示，審計部早在兩年前就曾提醒主管機關，食品業者自主通報及食品追溯追蹤制度覆蓋率偏低，恐影響問題產品追查效率。然而，相關制度未能及時補強，最終仍發生這次重大食安事件，令人痛心，也讓民眾對政府食安管理產生疑慮。食安不能永遠停留在事後補救，更應建立完善的預警、追溯、查核與公開制度，從源頭管理、流向追蹤到後續銷毀，每一個環節都必須經得起全民檢驗。

林思銘表示，人民需要的不只是道歉，而是真正的改革；人民要的不只是承諾，而是看得見的透明。他一定會持續嚴格監督衛福部及食藥署，要求問題油品依法封存，確實銷毀；銷毀過程全程公開透明，接受全民監督；全面檢討食品追溯追蹤制度，補起食安漏洞；建立更完善的食安管理機制，避免類似事件再次發生。

林思銘說，查封不是終點，公開透明才是重建食安信任的開始。每一桶問題油品，都必須在全民監督下完成銷毀；每一道食安防線，都不能再有任何漏洞。守護食安，就是守護每一個家庭的健康。

致癌沙拉油 林思銘 食藥署 衛福部

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