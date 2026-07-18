致癌油挨告後首同台！卓榮泰心疼食藥署長滿眼血絲 與衛福部長互動冷

行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及食藥署長姜至剛，日前因中聯案處置不利，挨告瀆職。外傳賴清德總統今邀3人討論去留，但總統府駁斥傳聞。3人今天同台出席於新光醫院舉辦的健康台灣論壇。卓榮泰僅在座車抵達後，與石崇良短暫握手，隨後便與新光醫院董事長吳東進等人寒暄，石、卓二人互動冷，遭隨扈等眾多幕僚形成的人牆隔開。

卓榮泰昨首度未致癌油案道歉，並稱將追究相關單位「行政責任」，行政院政務委員陳時中昨也說重話，稱政院「誰做錯就辦誰，不會包庇」。健康台灣深耕論壇今天在新光醫院舉行，主題為「新光40・永續醫新力・打造幸福韌性醫療新未來」。卓榮泰、石崇良與姜至剛3人，在挨告瀆職後首度同台出席活動。

姜至剛最先抵達新光醫院，在1樓大廳被媒體堵訪挨告及去留，他面露疲態、不願多談，僅低調表示「一切交由檢調調查，我們尊重」。石崇良則疑似為躲避媒體，乘座車直接駛抵新光醫院地下4樓地下室，隨即進入電梯，至一樓迴車道準備迎接卓榮泰。

卓榮泰座車抵達後，與在旁等候的健康台灣副召集人陳志鴻、新光醫院董事長吳東進與正副院長、醫師公會全聯會理事長陳相國及石崇良握手後步入室內。

卓榮泰與石崇良隨後被隨扈、幕僚等人隔開，人互動冷淡，下手扶梯時石崇良在隊伍末端，與隊伍最前方的卓榮泰、吳東進，中間相隔至少5排隨扈、醫界人士。

卓榮泰致詞時逐一稱呼在場官員，提到姜至剛時，特別強調，「姜署長眼睛裡都是血絲，想必漏夜在檢驗」，現場爆出笑聲，隨後卓榮泰先肯定新光醫院為北士科醫療需求擴建院區，並提到政府為打造健康台灣，已研擬調整重症給付等多項措施。

食藥署長姜至剛最先抵達新光醫院，他面露疲態，僅低調表示「一切交由檢調調查，我們尊重」。記者林琮恩／攝影