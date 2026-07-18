快訊

停火破裂7天後戰線擴大！美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

網紅搭訕少女稱「妳們身體很香」挨轟...掌鏡者竟是老師妻？昔偷拍黑歷史也被挖

世足賽／「梅西接班人」對決梅西？西班牙教頭：他當亞馬爾就好

聽新聞
0:00 / 0:00

為問題油盧秀燕上凱道！何欣純轟「8年只驗1次」 盧回擊：去年查廠3次

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照

中聯油脂致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕響應。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批盧「執政8年只驗一次」是不及格的源頭稽查；盧秀燕16日回應，台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照SOP來做。

何欣純質疑，台中市長盧秀燕執政台中8年來，抽驗中聯油品「唯一一次」時間落在2年多前的2024年4月底，「盧市長，這記錄明明白白，市府記錄在案，妳卻選擇上街頭、不回應、矇眼直指中央負責，當手指向別人時，有好幾隻手指是指向自己的」。

何欣純指控，行政院副院長江啟臣跟她競選台中市長，前幾天盧秀燕還把市長桌牌送給江，市長職位不是私相授受，是由台中市民決定，食安是市政，市民睜著眼睛看，江怎麼看這8年來只驗一次油品？江接受盧市府這樣不及格的源頭稽查？

何欣純強調，去年台中爆發非洲豬瘟，中央地方合作抗疫，好不容易度過難關走出來。這次油品食安也一樣，要以台中市民的安全健康為最大考量，食安不存在僥倖空間，不分藍綠、更沒有中央、地方之別，人民期待政府一體、攜手聯防合作，從原料製品到市民餐桌，守住食品安全的每一道防線。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純。聯合報系資料照
民進黨台中市長參選人、立委何欣純。聯合報系資料照

台中市長盧秀燕（左）本月四日致贈市長參選人江啟臣（右）特製「市長桌牌」。聯合報系資料照
台中市長盧秀燕（左）本月四日致贈市長參選人江啟臣（右）特製「市長桌牌」。聯合報系資料照

盧秀燕 何欣純 台中 致癌沙拉油

延伸閱讀

盧秀燕批中央不查廠 綠委：為何高雄抽查18件 台中只驗1次？

毒油案批中央「不查廠、不公布、不下架」 盧秀燕臉書被灌爆掀論戰

批毒油上街惡人先告狀 陳培瑜指蔣萬安、盧秀燕為掩蓋失職與藍友友

指中市府近800天沒抽驗中聯油脂 吳崢酸：媽媽市長沒有錯

相關新聞

卓榮泰：23批問題油下周一提出檢驗報告 食安修法下周四提出

致癌油事件延燒，閣揆卓榮泰今天再次強調各級政府沒有蓋牌，也沒有任何要放寬的考量。卓榮泰指出，剩下23批問題油將可在下周一提出完整檢驗報告，行政院也會在周四行政院會通過食安法修法草案，加強檢驗頻率。並且規定一定規模以上的公司要設置實驗室。

致癌油擴大！卓榮泰：新批號毒油在宜蘭被發現 難道其他縣市沒有嗎？

針對中聯油致癌沙拉油食安事件，行政院長卓榮泰今表示，行政院要求中央與地方全面徹底清查，他強調，因各級行政單位無法在第一時間查獲所有批號，並與中聯油公司提供的29批號清單進行核對，導致稽查出現疏漏，行政團隊責無旁貸。

為問題油盧秀燕上凱道！何欣純轟「8年只驗1次」 盧回擊：去年查廠3次

中聯油脂致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕響應。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批盧「執政8年只驗一次」是不及格的源頭稽查；盧秀燕16日回應，台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照SOP來做。

盧秀燕指中央「施壓地方別查廠」 林靜儀斥謊言、食藥署秀稽查照片

台中市長盧秀燕質疑中央數度施壓地方不要查廠，並表態響應台北市長蔣萬安7月25日上街抗議致癌油。對此，衛福部食藥署昨深夜在臉書發文，指該署7月1日就與台中食安處共同查廠，且保有當天照片及紀錄，駁斥盧說法為謠言。衛福部次長林靜儀說，食安法地方主管機關稱中央施壓不要查廠、不公布流向、不下架為「謊言」。

中聯致癌油回收率僅三成 卓揆致歉 要求檢調嚴查嚴辦

中聯致癌油事件延燒，衛福部食藥署昨（17）日公布最新統計，遭波及下游業者維持1,322家，為全案爆發以來首見「加零」，下架回收量僅微幅增加，截至目前，七批問題油共計8,478.88公噸，下架回收2,597.7公噸，回收率僅三成。

癌油中鏢業者數 首見「加零」

中聯油脂致癌疑慮油品共七批，衛福部食藥署要求四至六月中聯油脂生產共卅批油品及其下游產品，全數下架回收。食藥署昨公布最新回收進度，總計回收七七四三點九公噸，較前一天七七一一點一公噸，增加卅二點八公噸，受影響下游業者家數，則與前天相同，維持一三二二家，為全案爆發以來首見「加零」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。