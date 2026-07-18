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為問題油盧秀燕上凱道！何欣純轟「8年只驗1次」 盧回擊：去年查廠3次
中聯油脂致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道抗議，台中市長盧秀燕響應。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批盧「執政8年只驗一次」是不及格的源頭稽查；盧秀燕16日回應，台中市政府都是依照中央規定，去年查廠三次，其中一次和中央聯合稽查，完全按照SOP來做。
何欣純質疑，台中市長盧秀燕執政台中8年來，抽驗中聯油品「唯一一次」時間落在2年多前的2024年4月底，「盧市長，這記錄明明白白，市府記錄在案，妳卻選擇上街頭、不回應、矇眼直指中央負責，當手指向別人時，有好幾隻手指是指向自己的」。
何欣純指控，行政院副院長江啟臣跟她競選台中市長，前幾天盧秀燕還把市長桌牌送給江，市長職位不是私相授受，是由台中市民決定，食安是市政，市民睜著眼睛看，江怎麼看這8年來只驗一次油品？江接受盧市府這樣不及格的源頭稽查？
何欣純強調，去年台中爆發非洲豬瘟，中央地方合作抗疫，好不容易度過難關走出來。這次油品食安也一樣，要以台中市民的安全健康為最大考量，食安不存在僥倖空間，不分藍綠、更沒有中央、地方之別，人民期待政府一體、攜手聯防合作，從原料製品到市民餐桌，守住食品安全的每一道防線。
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