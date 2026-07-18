致癌油擴大！卓榮泰：新批號毒油在宜蘭被發現 難道其他縣市沒有嗎？

針對中聯油致癌沙拉油食安事件，行政院長卓榮泰今表示，行政院要求中央與地方全面徹底清查，他強調，因各級行政單位無法在第一時間查獲所有批號，並與中聯油公司提供的29批號清單進行核對，導致稽查出現疏漏，行政團隊責無旁貸。

他說，目前行政院已要求各縣市務必重新全面盤點，徹底清查下架物品中，是否仍有中聯油公司未主動通報的批號，並追查是否有其他「4月1日」油品流入其他縣市，以確保市場流通產品的安全。

7月15日由宜蘭縣政府下架產品中，竟發現一批不在中聯油原先通報29批號名單內油品，卓揆怒說，中聯油公司蓄意延遲通報並隱匿資訊，此行為極不負責任。卓說，針對各級行政單位沒有辦法在第一時間查獲所有的批號，甚至沒有辦法就中聯公司所提出的29個批號去一一進行查對、比對，從而找出遺漏的部分讓地方政府查獲，他覺得各級政府應該負起行政責任，那對這件事情我深感致歉。

他說，如果4月1日的產品在宜蘭縣被發現，難道其他縣市沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察，所以我也要求各縣市務必要再重新盤整，在所有下架物品當中，再去查察有沒有其他新的批號，是中聯公司所沒有提報出來的，甚至有沒有這批 4月1日的產品也流落到其他地方去，這是地方、中央共同要負起這個實際查察的責任。

卓說，政府目前採取的皆為擴大強制下架與預防性下架措施，中央從未考量放寬政策，中央與地方政府應持續密切合作，目標建立完善且正確的資訊系統，確保食安無虞。他提出3點，第一是只有中聯公司跟其他幾家油品公司有蓋牌的行為，各級政府沒有蓋牌。6月30日當台中市政府接獲通報之後，7月1日食藥署就偕同台中市政府到中聯公司要求即刻停工，而且要求在7月3日中午就要進行第一層油品的下架，所以沒有任何蓋牌的可能性，只有中聯公司在蓋牌。

第二是政府只有擴大強制性下架、預防性下架，從來沒有要任何放寬的考慮。因此，7月3日的中午第一層油品已經下架，7月3日的下午5點鐘，我請來衛福部跟食藥署，當他們提出就現行的處理機制還未達下架第二層產品的任何標準，我請他們必須繼續研究是不是要擴大到第二層的下架，因此才有7月4日的專家會議，才有7月5日我們公布了360家的廠商，以及7月6日第二層全數預防性的下架。只有擴大強制性下架、擴大預防性下架，政府沒有任何要寬鬆、放寬的任何考量。

第三是中央跟地方政府只有合作，絕對沒有在時間快慢上的競爭。我要求的是程序必須完備、資訊必須正確。台中非洲豬瘟的時候，那幾個廠商有關題，一開始也是整合出各方的數字，務求讓正確的數字讓國人知道，也不要遺漏，也不要錯誤。以台中豬瘟的事情為例就好，中央跟地方合作得很好；那這件事情，同樣的沒有所謂的快慢時間的競爭，只期待中央、地方能夠好好的去合作。

他說，未來會有「五個強化」，就是強化在整個食安的過程當中，強化源頭的管理、強化製程的管理，也強化對異常通報系統的重建；另外，會強化三級品管的制度，也強化包括食品雲在內的數位治理，那這五個強化的相關的執法、措施等等，下禮拜一由衛福部提出報告。

另外，食安法的修法，其中很重要的就是檢驗的頻率要加密；另外，一定規模以上的公司要設置實驗室，而且這個實驗室要經過第三方的認證。未來實驗室必須負有即時通報的責任跟義務等等，這個食安法的修法，也會在下周一提出報告，周四在行政院院會來通過。