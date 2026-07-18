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盧秀燕指中央「施壓地方別查廠」 林靜儀斥謊言、食藥署秀稽查照片

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署指出，7月1日衛福部食藥署與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄均在檔。圖／食藥署提供
衛福部食藥署指出，7月1日衛福部食藥署與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄均在檔。圖／食藥署提供

台中市長盧秀燕質疑中央數度施壓地方不要查廠，並表態響應台北市長蔣萬安7月25日上街抗議致癌油。對此，衛福部食藥署昨深夜在臉書發文，指該署7月1日就與台中食安處共同查廠，且保有當天照片及紀錄，駁斥盧說法為謠言。衛福部次長林靜儀說，食安法地方主管機關稱中央施壓不要查廠、不公布流向、不下架為「謊言」。

食藥署在其臉書「食用玩家」闢謠3大真相，包括「絕對有查廠」、「絕對有流向」、「絕對有下架」。食藥署指出，7月1日衛福部食藥署與台中市食安處共同查廠，稽核照片及紀錄均在檔，絕非中央施壓不查廠。該署並以當天稽查照片及相關文件佐證，「面對食品安全，政府依法查廠、依法公布、依法下架，每一步都有紀錄可供檢視」。

食藥署說，經匯整地方資料交叉比對，立即在官網建立專區公布，提供產品流向相關資訊，讓民眾可查詢，絕非中央施壓不公布流向，另，7月1日赴中聯油脂查廠後，該署7月2日起陸續公布各層產品下架，已於7月9日宣布中聯公司4至6月油品全面預防性下架，絕非中央要求不要下架。

林靜儀深夜發臉書文章，她表示，難以想像「食安法」地方主管機關竟臉不紅、氣不喘說中央施壓不要查廠、不公布流向、不要下架「這種謊言」，昨晚食藥署除舉行調查小組會議外，也與法規會委員逐字研擬「食安法」修法草案，力求明確權責、明訂檢驗責任、明訂通報實限等條文，為此食藥署已拿出資料，盼「讓事實說話」。

林靜儀另拿出「食安法」第41條第1項，稱要「再度提醒」，該條文中明訂地方主管機關為確保食品符合「食安法」規定，得執行進入相關場所現場查核、抽驗檢驗，且業者應配合，不得規避、妨礙或拒絕。

致癌沙拉油

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