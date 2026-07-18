中聯致癌油回收率僅三成 卓揆致歉 要求檢調嚴查嚴辦

中聯致癌油事件延燒，衛福部食藥署昨（17）日公布最新統計，遭波及下游業者維持1,322家，為全案爆發以來首見「加零」，下架回收量僅微幅增加，截至目前，七批問題油共計8,478.88公噸，下架回收2,597.7公噸，回收率僅三成。

食藥署力拚本周完成中聯4至6月生產油品回溯檢驗，檢驗結果預計下周一（20日）出爐。

中聯事件引發餐飲業轉單潮，初級油市場另一製造商大統益未受波及，昨日在台股大跌之際逆勢走強，股價一度攀高，連帶激勵母公司統一企業股價表現，成為盤面資金關注焦點。

國內餐飲用沙拉油主要由大統益、中聯油脂及台糖等業者供應，其中中聯油脂為此次事件源頭；台糖部分沙拉油因使用福懋油提供的黃豆粗油，也配合主管機關採取預防性下架措施。在主要供應來源接連受到影響下，市場採購需求逐步轉向未受事件波及的大統益。

據了解，大統益旗下「美食家」等品牌產品未受此次事件影響，近期市場詢問度明顯升溫，成為餐飲業者尋求替代油源的重要選項。包括大型連鎖餐飲集團、中央廚房及食品加工業者，近期已陸續向大統益洽詢採購，希望快速補足油品庫存，市場預期大統益有機會迎接新一波轉單需求，帶動營收持續升溫。

立法院昨日院會，針對中聯案，國民黨團提案要求全面公開稽查紀錄與行政處置、檢討主管機關是否行政怠惰，並要求官員比照頂新油事件負起政治責任，全案逕付二讀，交付黨團協商。

行政院長卓榮泰昨日表示，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」，強調會追究相關行政責任。卓揆也批評中聯遲延通報、隱匿事實，已要求檢調單位速查速辦、嚴查嚴辦。