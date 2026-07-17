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致癌油風暴…檢查扣中聯等4公司1.3億房地產 續追不法所得恐向上延燒

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獨／致癌油風暴…檢查扣中聯等4公司1.3億 續追不法所得恐向上延燒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯公司。聯合報系資料照
中聯公司。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果，台中地院今重開羈押庭將他收押禁見；台中地檢因認定中聯等4間涉案油品公司有犯罪所得，第一波查扣其等土地、房屋將近1.3億元，後續將持續追扣。

據了解，衛福部食藥署初期定調中聯「主動通報」苯駢芘超標一事，後態度大轉彎改稱業者隱匿，檢方追查已掌握余在會議中下令延遲通報、主導隱匿，其因不堪油品虧損嚴重，出於僥倖才不顧全民食安。

此外，中檢認定中聯、福壽、福懋油及泰山4家公司販賣苯駢芘超標油品，期間獲利屬犯罪所得，已扣押4間公司名下土地、房屋等不動產，金額逼近1.3億元，後續還會追加查扣，足證致癌油銷售量驚人，隨後遭收押、同案業者手機被扣，檢方緊鑼密鼓鑑識還原對話，不排除還有更高層涉案。

台中地檢說，為澈底剝奪犯罪所得，維護消費者權益、食品安全秩序，7月13日就目前掌握的涉案油品銷售流向、犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司，及泰山企業股份有限公司等4家公司名下土地、房屋等不動產。

中檢稱，聲請扣押於14日經台中地院裁准，檢方也已通知地政機關辦理扣押登記，後續將依食藥署估算結果，依法向法院聲請追加扣押相關公司名下不動產或其他財產，以確保將來犯罪所得沒收、追徵程序執行，但針對首波查扣金額，不公布、不證實。

致癌沙拉油 中聯 苯駢芘 大豆沙拉油

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