全台食安危機…中聯總經理余凌冲遭收押理由曝光 法院認刻意隱匿訊息

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，中聯總經理余凌冲遭檢方依食安法等聲押，台中地院10日予以2000萬元交保遭撤銷，今下午由另1名法官重開羈押庭，認定余「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，改裁定他羈押禁見。

余凌冲今下午2點35分提前抵達台中地院，他身穿公司制服，面對媒體詢問低調未回應；中院法官下午3點再開羈押庭，台中地檢指派檢察官郭逵、翁嘉隆，及康存孝蒞庭，主張應收押理由。

中檢主張，余凌冲涉嫌食安法49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法偽造文書罪，且余有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞。

台中地院表示，法官今訊問後認定余涉嫌重大，斟酌他身為中聯油脂總經理，長期統籌、綜理公司業務，具有實質決策權限，有相當人脈、資力及社會經濟地位，中聯苯駢芘超標油品涉及諸多廠商、店家及消費者，余未來可能面臨鉅額民事求償、嚴厲刑事責任，有逃亡能力、動機。

中院也認為，依檢察官提出事證，余與相關人員「有刻意隱匿，或編輯相關訊息內容」，且仍有證人尚待檢警調查釐清，余為總經理，對員工、相關廠商人員有連絡管道及實質影響力，足認有勾串證人、共犯及滅證之虞。

中院審酌，本案油品波及廣泛，嚴重影響食品安全，余犯罪情節非微，考量台灣四面環海，實務上不乏有力人士在司法強制處分監抄下仍逃亡海外案例，現今科技發達，連絡方式新穎繁多，難以有效防堵，認有羈押必要，裁定余凌冲羈押2月，並禁止接見、通信。