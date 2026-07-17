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中聯問題油擴大！台中國家歌劇院、金大元、港町13番地、阿二靚鍋中鏢
中聯油脂生產大豆油驗出一級致癌物苯駢芘事件延燒，至今驗出5批。台中市食安處今公布，台中第三層以下受影響業者新增28家，包括港町十三番地、金大元便當、阿二靚鍋、炒飯超人等都有多家分店中鏢，國家歌劇院的VVG Theater Cafe、金磚電子遊戲場也都波及，層面廣泛。
食安處公布，中聯苯駢芘超標大豆油第三層以下受影響業者名單，今新增28家，包括港町十三番地、金大元便當、阿二靚鍋、炒飯超人、銀山燒肉、金磚電子遊戲場、東山棧、冒香香、VVG Theater Cafe （好樣劇場咖）也受波及。
食安處指出，第三層名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如再確認新增流向，將持續對外公布。截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4190公斤，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1632家次，確認使用或販售相關產品者均已要求完成下架，並持續追蹤回收及末端清查進度。
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