中聯5批問題油流向曝光 台中瓦城、好樂迪、時時香、大買家中鏢

中聯油脂生產大豆油驗出一級致癌物苯駢芘事件延燒，至今驗出5批。台中市食安處今公布，這5批問題油供應福懋油脂、福壽及泰山銷售台中共計168家，包括大買家、好樂迪、瓦城、時時香等都有多家分店中鏢，都已要求下架回收。

食安處說明，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4190公斤，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1632家次，第三層以下受影響業者新增28家、累計170家。

食安處表示，今日公布的五批問題油第二層整合名單，為彙整福懋油脂、福壽實業及泰山企業銷售至台中市的下游業者資料，共計168家，均已要求相關業者停止販售、完成下架回收及配合後續查核。

168家店名單，包括大買家大里國光分公司、北屯分公司；好樂迪大里店、三民店、文心店；瓦城米平方店、誠品店、麗寶店、新時代店、中友店、三越店；1010湘誠品480店；時時香三井店、麗寶店、新時代店、勤美店、三越店；非常泰大遠百店、大全聯忠明店、貳樓公益店、點點心Lalaport店、錢櫃台中自由店；樂雅樂高鐵店、文心店、楓康超市等。

食安處指出，台中市第三層以下受影響業者名單部份，今日新增28家，累計170家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。第三層名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如再確認新增流向，將持續對外公布。

食安處說明，截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4190公斤；市府含食安處在內，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1632家次，確認使用或販售相關產品者均已要求完成下架，並持續追蹤回收及末端清查進度。