快訊

下班注意！14縣市大雨特報 易有短延時強降雨

台中地院今改裁定！全台致癌油風暴 中聯總經理余凌冲遭收押禁見

慘綠一片…台股重挫的元凶是它 分析師：這時候要買最安全的公司

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯5批問題油流向曝光 台中瓦城、好樂迪、時時香、大買家中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處公布中聯五批問題油第二層流向整合名單，累計下架回收逾21萬公斤。記者蘇健忠／攝影
台中市食安處公布中聯五批問題油第二層流向整合名單，累計下架回收逾21萬公斤。記者蘇健忠／攝影

中聯油脂生產大豆油驗出一級致癌物苯駢芘事件延燒，至今驗出5批。台中市食安處今公布，這5批問題油供應福懋油脂、福壽及泰山銷售台中共計168家，包括大買家、好樂迪、瓦城、時時香等都有多家分店中鏢，都已要求下架回收。

食安處說明，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4190公斤，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1632家次，第三層以下受影響業者新增28家、累計170家。

食安處表示，今日公布的五批問題油第二層整合名單，為彙整福懋油脂、福壽實業及泰山企業銷售至台中市的下游業者資料，共計168家，均已要求相關業者停止販售、完成下架回收及配合後續查核。

168家店名單，包括大買家大里國光分公司、北屯分公司；好樂迪大里店、三民店、文心店；瓦城米平方店、誠品店、麗寶店、新時代店、中友店、三越店；1010湘誠品480店；時時香三井店、麗寶店、新時代店、勤美店、三越店；非常泰大遠百店、大全聯忠明店、貳樓公益店、點點心Lalaport店、錢櫃台中自由店；樂雅樂高鐵店、文心店、楓康超市等。

食安處指出，台中市第三層以下受影響業者名單部份，今日新增28家，累計170家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已要求停止使用並完成下架。第三層名單將依業者回報、跨縣市通報及現場查核結果持續滾動更新，如再確認新增流向，將持續對外公布。

食安處說明，截至今日，問題油品及預防性下架產品累計下架回收21萬4190公斤；市府含食安處在內，跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者1632家次，確認使用或販售相關產品者均已要求完成下架，並持續追蹤回收及末端清查進度。

中聯 好樂迪 台中 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

跟中央唱反調？中市食安處：先釐清汙染原因 再評估是否上架

未據實提供4月1日大豆油 中聯油脂依使公務員登載不實罪送辦

中聯油脂食安風暴延燒 金門下架逾1831公斤油品…未發現問題產品流市

相關新聞

台中地院今改裁定！全台致癌油風暴 中聯總經理余凌冲遭收押禁見

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，中聯總經理余凌冲遭檢方依食安法等聲押，台中地院10日予以2000萬元交保，台中高分院昨撤銷發回，中院今下午3點重開羈押庭，裁定余收押禁見。

中聯5批問題油流向曝光 台中瓦城、好樂迪、時時香、大買家中鏢

中聯油脂生產大豆油驗出一級致癌物苯駢芘事件延燒，至今驗出5批。台中市食安處今公布，這5批問題油供應福懋油脂、福壽及泰山銷售台中共計168家，包括大買家、好樂迪、瓦城、時時香等都有多家分店中鏢，都已要求下架回收。

受中聯油脂案波及業者數首次+0 預防性回收產品總重較昨日增32公噸

中聯油脂致癌疑慮油品共7批，衛福部食藥署要求4至6月中聯油脂生產共30批油品及其下游產品，全數須下架回收。該署公布最新回收進度，總計回收7743.9公噸，較前一天7711.1公噸，增加約32.8公噸，受影響下游業者家數，則與昨天相同，維持1322家，為全案爆發以來首見「加零」，但食藥署副署長王德原此發展趨勢與帶保留，認為須視未來是否新增不合格原油是否增加而定。

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲交保被撤銷 今3點重開羈押庭

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，中聯總經理余凌冲遭檢方依食安法等聲押，台中地院10日予以2000萬元交保，台中高分院昨撤銷發回，中院今由另1名法官重開羈押庭，下午3點開始訊問。

追究致癌油行政責任 陳時中說重話：該辦誰就辦誰、不會包庇

衛福部食藥署昨公告中聯公司隱匿一批疑慮油品未通報，行政院長卓榮泰今為此事道歉，並稱將追究行政責任。對此，行政院政務委員陳時中指出，全案在食安事件通報、追蹤檢驗均有漏洞，政院「該辦誰就辦誰，不會包庇」。

食安不能等7天…台南藍營促建地方自主檢驗能力 衛生局：納評估

中聯油脂問題油品案件延燒，台南市多位國民黨市議員、議員參選人今聯合開記者會，要求衛生局擴增檢驗中心檢驗量能，並增購檢驗食安儀器，避免因等待委外實驗室化驗結果，造成食安有嚴重時間落差。對此，南市衛生局回應，會納入評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。