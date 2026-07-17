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遭民進黨指情緒性指控 黃揚明：吃到癌油難道不該有嗎？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專
媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專

中聯致癌油風暴延燒，民進黨發言人吳崢在網路節目上與媒體人黃揚明激辯，民進黨中央今天回應指，「對於特定媒體人情緒性指控」願深自檢討。黃揚明今天在臉書表示，「我吃到癌油製作的產品，難道不該有情緒嗎？」，沒錯他有情緒「因為我是人，我在乎食安」。

吳崢昨天在網路節目上與黃揚明激辯毒油議題，吳崢脫口說出「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛！」引發爭議。民進黨今天發出聲明指出，吳崢發言是因應特定媒體人情緒性指控，但吳崢當下對應的回應，也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，願深自檢討。

黃揚明在臉書上表示，民進黨新聞部副主任扯他是「性騷擾友友」的時候，難道不該有情緒嗎？當總統兼民進黨主席賴清德在癌油案爆發後，他把總統府官網刊登的總統與癌油廠商老闆同場互動的照片發出，要被民進黨黨工罵「連連看」，要被側翼網軍攻擊羞辱，難道不該有情緒嗎？

黃揚明強調，「沒錯，我有情緒，因為我是人，我在乎食安，我是媒體記者出身，我在乎公平正義」。

黃揚明 民進黨 吳崢 致癌沙拉油 中聯

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