受中聯油脂案波及業者數首次+0 預防性回收產品總重較昨日增32公噸

中聯油脂致癌疑慮油品共7批，衛福部食藥署要求4至6月中聯油脂生產共30批油品及其下游產品，全數須下架回收。該署公布最新回收進度，總計回收7743.9公噸，較前一天7711.1公噸，增加約32.8公噸，受影響下游業者家數，則與昨天相同，維持1322家，為全案爆發以來首見「加零」，但食藥署副署長王德原對此發展趨勢語帶保留，認為須視未來是否新增不合格原油是否增加而定。

王德原指出，截至今天上午11時， 7批不合格批已下架回收共計2597.7公噸， 其餘批預防性下架共計5146.2公噸，合計為7743.9公噸；食藥署目前持續檢測中聯公司4至6月生產的原油及其中游泰山、福懋油、福壽油品共52件檢體，目前已檢驗樣本數逐漸增加，將於下周一前全數完成檢驗，彙整後擇日向大眾公告。

食藥署昨公布，中聯油脂致癌油風暴波及業者數量共計1322家，較前一日新增316家，業者增加原因為相關產品7月10日全數下架回收後，業者陸續回收統計，並向食藥署回報，而名單中不乏國內知名業者，包括全聯、樂雅樂、好樂迪、故宮晶華、貳樓餐廳、聯華食品、點點心、金色三麥、桂冠、路易莎、好市多，及周氏蝦捲總店、洪瑞珍、鬍鬚張等。今天疑慮業者已不再增加。

詳細資訊請看食藥署官網中聯油脂案專區。