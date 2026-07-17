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致癌油風暴！中聯總經理余凌冲交保被撤銷 今3點重開羈押庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯總經理余凌冲，今下午提前於2點35分抵達台中司法大廈。記者曾健祐／攝影
中聯總經理余凌冲，今下午提前於2點35分抵達台中司法大廈。記者曾健祐／攝影

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，中聯總經理余凌冲遭檢方依食安法等聲押，台中地院10日予以2000萬元交保，台中高分院昨撤銷發回，中院今由另1名法官重開羈押庭，下午3點開始訊問。

台中地檢認定，余凌冲涉嫌食安法49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法偽造文書罪，且余有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，10日凌晨聲請羈押。

中院認為，余已承認檢察官所指犯罪事實，檢警已掌握部分證人，或鑑定報告等重要證據資料，綜合權衡後，認為酌定適當保證金額，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對余形成拘束力，確保後續偵查程序，而無羈押之必要，10日深夜裁定余2000萬元交保，檢方抗告。

台中高分院審酌，余擔任中聯要職，涉及本案犯罪態樣廣泛，危害食品衛生管理，造成社會食安之影響程度重大，將面臨嚴重民、刑事責任，其在食品業界人脈、經歷，對本案共犯影響力，有逃亡動機、能力，檢方也舉證其有串滅證之虞，16日撤銷原裁定，發回中院重開羈押庭。

中院今由另1名法官重開羈押庭，下午3點開始訊問余凌冲，他提前於2點35分抵達台中司法大廈，中檢則派出郭逵、翁嘉隆，及康存孝等3名檢察官蒞庭，主張應收押理由。

中聯 總經理 苯駢芘 致癌沙拉油

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