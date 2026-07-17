快訊

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

高教濫訴／取消口試被提告索賠20萬 教授：僅冰山一角

史詩級股災！台股重挫2,953點 寫史上盤中與收盤最大跌點

追究致癌油行政責任 陳時中說重話：該辦誰就辦誰、不會包庇

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
行政院政務委員陳時中今天下午出席衛福部社家署活動。記者林琮恩／攝影
行政院政務委員陳時中今天下午出席衛福部社家署活動。記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署昨公告中聯公司隱匿一批疑慮油品未通報，行政院長卓榮泰今為此事道歉，並稱將追究行政責任。對此，行政院政務委員陳時中指出，全案在食安事件通報、追蹤檢驗均有漏洞，政院「該辦誰就辦誰，不會包庇」。

陳時中今天下午出席衛福部社家署身障團體秋節產品聯合推廣活動，被問及致癌油案行政責任追究層級，及針對台北市長蔣萬安動員民眾上街，政院有何因應？他表示，誰有錯誤就會辦誰，這非常清楚，政府不會包庇。

陳時中說，中聯致癌油一案為系統性問題，過去法規針對疑慮油品通報「沒有訂得非常清楚」，且後續追蹤、檢驗等層面「也許有一些漏洞」，從後市場查驗至源頭管理，大家都有責任把它做好。

行政院已提出增加抽驗頻率等「食安法」修法方向，陳時中說，相關缺失在法律層面，「未來一定會修法做得更完全。」

陳時中 食安 中聯 致癌沙拉油

延伸閱讀

影／致癌油事件引恐慌 卓榮泰深感遺憾未道歉「自我檢討與反省」

致癌油預防性下架批號再增1批 食藥署：中聯隱匿通報重罰300萬元

【重磅快評】卓榮泰讚盧秀燕 除了停損還藏了這個心思

致癌油事件延燒 賴總統：監管環節若有疏失會依調查結果處理

相關新聞

中聯油脂再爆違規批號 新北受影響業者已增至230家

大豆沙拉油食安事件持續延燒，昨中央新增公布2批中聯油脂違規批號，行政院長卓榮泰今稱又發現新的問題批號，坦言行政機關未能在第一時間掌握完整資訊深感抱歉。新北市衛生局表示，目前清查新北市受影響業者家數累計達230家，將持續查察確保問題油品下架回收情形。

追究致癌油行政責任 陳時中說重話：該辦誰就辦誰、不會包庇

衛福部食藥署昨公告中聯公司隱匿一批疑慮油品未通報，行政院長卓榮泰今為此事道歉，並稱將追究行政責任。對此，行政院政務委員陳時中指出，全案在食安事件通報、追蹤檢驗均有漏洞，政院「該辦誰就辦誰，不會包庇」。

食安不能等7天…台南藍營促建地方自主檢驗能力 衛生局：納評估

中聯油脂問題油品案件延燒，台南市多位國民黨市議員、議員參選人今聯合開記者會，要求衛生局擴增檢驗中心檢驗量能，並增購檢驗食安儀器，避免因等待委外實驗室化驗結果，造成食安有嚴重時間落差。對此，南市衛生局回應，會納入評估。

毒油竄全台！成功嶺「雙主餐」菜色曝 役政司：沒用到問題油

中聯毒油驗出一級致癌物苯駢芘持續延燒，至今已有五個批號問題油出包。民眾關心成功嶺替代役男食安問題，內政部役政司長沈哲芳說明，替代役男伙食用油沒有用到這五批問題油，且已改用美食家、大成沙拉油。

從下架回收到制度漏洞 許淑華揭毒油危機：地方追查擋不住源頭失控

毒油事件引發全國關注，南投縣議會臨時會也聚焦食安議題。南投縣長許淑華今天表示，縣府已第一時間啟動稽查、回收及下架作業，並完成校園食材清查，確認縣內學校未使用涉案油品；她也呼籲中央檢討油品管理制度，從源頭強化把關，避免類似事件再次發生。

毒油風暴 林沛祥：比致癌油更可怕的是民進黨治理哲學

毒油風暴擴大，國民黨立院黨團今舉行記者會，提出公決案要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準處理，在未全面查明流向與真相前，不得讓致癌油品重新上架，以安民心，並盡速建立退貨及補償機制。書記長林沛祥表示，最可怕的不只是致癌毒油，而是更可怕的治理哲學，解決不了問題，就假裝問題不存在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。