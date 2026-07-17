追究致癌油行政責任 陳時中說重話：該辦誰就辦誰、不會包庇

衛福部食藥署昨公告中聯公司隱匿一批疑慮油品未通報，行政院長卓榮泰今為此事道歉，並稱將追究行政責任。對此，行政院政務委員陳時中指出，全案在食安事件通報、追蹤檢驗均有漏洞，政院「該辦誰就辦誰，不會包庇」。

陳時中今天下午出席衛福部社家署身障團體秋節產品聯合推廣活動，被問及致癌油案行政責任追究層級，及針對台北市長蔣萬安動員民眾上街，政院有何因應？他表示，誰有錯誤就會辦誰，這非常清楚，政府不會包庇。

陳時中說，中聯致癌油一案為系統性問題，過去法規針對疑慮油品通報「沒有訂得非常清楚」，且後續追蹤、檢驗等層面「也許有一些漏洞」，從後市場查驗至源頭管理，大家都有責任把它做好。

行政院已提出增加抽驗頻率等「食安法」修法方向，陳時中說，相關缺失在法律層面，「未來一定會修法做得更完全。」