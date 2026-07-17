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食安不能等7天…台南藍營促建地方自主檢驗能力 衛生局：納評估

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝（左三）、李中岑（左一）、方一峰（右一）、蔡宗豪（右二）及參選人陳冠諭（左二）、李佳蓉（右三）等開記者會，要求市府擴增食安檢驗量能、增購檢驗儀器，提升問題油品查驗效率。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝（左三）、李中岑（左一）、方一峰（右一）、蔡宗豪（右二）及參選人陳冠諭（左二）、李佳蓉（右三）等開記者會，要求市府擴增食安檢驗量能、增購檢驗儀器，提升問題油品查驗效率。記者萬于甄／攝影

中聯油脂問題油品案件延燒，台南市多位國民黨市議員、議員參選人今聯合開記者會，要求衛生局擴增檢驗中心檢驗量能，並增購檢驗食安儀器，避免因等待委外實驗室化驗結果，造成食安有嚴重時間落差。對此，南市衛生局回應，會納入評估。

國民黨南市議員蔡育輝、李中岑、方一峰、蔡宗豪及參選人陳冠諭、李佳蓉等今針對「保障台南美食之都美名、確保市民食的安全」為題開記者會。市議員蔡育輝表示，台南從飼料槽到餐桌，完全淪陷在「苯駢芘」生態循環中，若不儘早公布餐廳、小吃等使用問題油之業者名單止血，恐砸壞台南「美食之都」的招牌。

他提到，經查證台南市衛生局檢驗中心並無化驗「苯駢芘」成分的食安檢驗儀器，無法完全自主清查問題油脂，只能排隊在委外實驗室，且化驗結果必須等待7天以上，期間恐導致食安產生嚴重時間落差，因此盼衛生局擴增檢驗中心檢驗量能，增購檢驗食安儀器。另要求教育局清查受波及學校。

衛生局說明，截至目前已清查全市1343家販售端、餐飲業、夜市及賣場，累計下架回收3239公斤問題油品，此外，目前已與食品產業公會達成共識，要求業者自主檢查並張貼「安心標章」。

衛生局也說，根據中央與地方分工，特定油品項目目前由食藥署協調分檢，且若擴建檢驗量能也須花半年完成，目前委外檢驗成本較低，但針對議員提出「地方主動建置特殊汙染物檢驗能力」建議，會納入評估，更即時地應對食安危機。

教育局則表示，獲報問題油品資訊後，已立即清查全市校園午餐使用狀況，目前初步盤點發現共有3家團膳業者曾選用相關油品，為確保學子健康，已要求台南學校在案件調查結果明朗前，全面暫停採購該品牌的沙拉油。

教育局承諾，過去對學校油品的檢查重點多集中在存放環境，像是食材防潮、離地與效期管理等，未來將轉向「主動抽查」，要求學校在採購時必須要求廠商提供最新檢驗報告，也將建立主動抽檢送驗機制，確保進入校園的每一滴油都符合安全標準。

致癌沙拉油 台南

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