中聯油脂再爆違規批號 新北受影響業者已增至230家

毒油風暴擴大，國民黨立院黨團今舉行記者會，提出公決案要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準處理，在未全面查明流向與真相前，不得讓致癌油品重新上架，以安民心，並盡速建立退貨及補償機制。書記長林沛祥表示，最可怕的不只是致癌毒油，而是更可怕的治理哲學，解決不了問題，就假裝問題不存在。

2026-07-17 13:01