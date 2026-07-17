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中聯油脂再爆違規批號 新北受影響業者已增至230家

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
致癌油連環爆，新北衛生局截至昨日已下架逾4萬5000公斤問題油品。圖／新北衛生局提供
致癌油連環爆，新北衛生局截至昨日已下架逾4萬5000公斤問題油品。圖／新北衛生局提供

大豆沙拉油食安事件持續延燒，昨中央新增公布2批中聯油脂違規批號，行政院長卓榮泰今稱又發現新的問題批號，坦言行政機關未能在第一時間掌握完整資訊深感抱歉。新北市衛生局表示，目前清查新北市受影響業者家數累計達230家，將持續查察確保問題油品下架回收情形。

衛生局說明，截至昨日已下架逾4萬5000公斤問題油品，另教育局持續針對新增違規批號清查，增列受影響團膳業者2家，累計受影響學校數達142校，教育局已要求學校務必主動通知家長，並提供衛教資訊及持續關懷師生健康。

衛生局指出，最新受影響業者及學校名單、問題產品資訊、消費者退換貨及衛教資訊等更新於新北市食材登錄平台油品事件專區供民眾參考。

中聯油脂 中聯 新北 致癌沙拉油

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