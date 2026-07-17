從下架回收到制度漏洞 許淑華揭毒油危機：地方追查擋不住源頭失控

毒油事件引發全國關注，南投縣議會臨時會也聚焦食安議題。南投縣長許淑華今天表示，縣府已第一時間啟動稽查、回收及下架作業，並完成校園食材清查，確認縣內學校未使用涉案油品；她也呼籲中央檢討油品管理制度，從源頭強化把關，避免類似事件再次發生。

許淑華指出，事件爆發後，南投縣也立即針對學校午餐及相關供應鏈進行全面盤點，目前確認校園未使用涉案油品，對學生健康影響降至最低。她強調，縣府後續仍會持續落實食品稽查、查緝及裁罰，守護縣民食安。

許淑華認為，食安問題不能只依靠地方政府進行末端稽查，中央應負起源頭管理責任。她指出，此次事件延燒超過兩周，行政院長雖已公開致歉，但社會更期待的是道歉後的具體改革，而不是僅停留在態度上的表達。

她表示，中央應全面檢討油品管理機制，包括要求業者建立自主檢驗制度、政府加強不定期抽驗，以及強化上下游供應鏈勾稽查核，避免業者間資訊不透明，導致問題產品流入市場後才被發現。

許淑華指出，地方政府受限於人力與稽查資源，難以全面掌握全國性供應鏈流向，因此中央必須透過制度與法規完善食品安全防護網，提升整體管理效能。

對於中央近期呼籲民眾減少食用油炸食品，許淑華認為，這並非民眾真正關心的重點。她表示，民眾期待的是政府如何建立有效防堵機制，確保不安全產品不會進入市場，而非要求消費者改變飲食習慣。

針對外界關注政治責任問題，許淑華表示，行政院長已表達將追究行政責任，但社會關心的是責任究竟追究到何種層級。她認為，重大食安事件涉及政策與管理責任，政務官應承擔相應政治責任，若最後僅由基層人員接受處分，難回應社會期待。

許淑華強調，食品安全沒有中央與地方之分，唯有中央與地方共同合作，從源頭管理、制度建立、稽查檢驗及責任追究等面向全面精進，才能真正守護國人健康，重新建立民眾對食品安全的信任。