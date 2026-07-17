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毒油風暴 林沛祥：比致癌油更可怕的是民進黨治理哲學

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團上午舉行「捍衛全民健康，致癌油沒有真相不准上架！」記者會，書記長林沛祥（中）、副書記長黃建賓（左）、立委羅智強（右）出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行「捍衛全民健康，致癌油沒有真相不准上架！」記者會，書記長林沛祥（中）、副書記長黃建賓（左）、立委羅智強（右）出席。記者曾吉松／攝影

毒油風暴擴大，國民黨立院黨團今舉行記者會，提出公決案要求賴卓政府比照2014年頂新油事件標準處理，在未全面查明流向與真相前，不得讓致癌油品重新上架，以安民心，並盡速建立退貨及補償機制。書記長林沛祥表示，最可怕的不只是致癌毒油，而是更可怕的治理哲學，解決不了問題，就假裝問題不存在。

林沛祥表示，面對致癌油風暴，國民黨團立場非常堅定，沒有真相，不准上架；沒有交代，不能翻頁。人民每天在問：「汙染到底是怎麼發生的？」、「問題油到底流到哪裡？」、「還有多少產品沒有追回？」、「哪些人已經吃下肚？」、「主管機關有沒有延誤通報？」、「又到底應該由誰負責？」這些問題，政府一天不回答，人民就一天不能安心。

林沛祥表示，國民黨團不會在沒有證據的情況下，隨便指控任何人，但真相未明之前硬要恢復上架，本身就足以讓社會產生瓜田李下的疑慮，甚至讓人民合理懷疑，背後是否存在不當的官商利益糾葛。民進黨政府如果真的問心無愧，就更應該把真相查到底。因為真相，才是最好的澄清。不是剪綵，不是宣傳，更不是把產品趕快擺回架上。

林沛祥指出，民進黨以前高喊「食安即國安」，現在真的發生食安風暴，卻變成「食安能拖就拖、真相能蓋就蓋」。請問，難道致癌物也會看政黨證？民進黨在野時，致癌物比較毒；民進黨執政後，致癌物就突然比較溫柔嗎？人民的健康不會因為執政黨換了，承受風險的標準就跟著打折。

林沛祥說明，國民黨團提出公決案，不只是國民黨的提案，這是屬於2300萬人民、屬於每一張餐桌、家庭的食安提案。國民黨團誠摯希望所有國會議員，不分黨派一起支持。

國民黨團副書記長黃建賓表示，要問民進黨，是食安標準變了？還是因為執政，超前布署也變成「超後解釋」？難道民進黨政府只能要求民眾，今天不要吃雞排，明天不要吃蔥油餅？後天不要吃炸肉丸？

黃建賓強調，國民黨團建構「油跡可循」網站，希望這個網站可以早一點關閉，功成身退下架。如此一來，食品就能安心上架。但在真相還未查清楚之前，流向還未釐清之前，人民還不知道吃了多少問題油之前，國民黨團絕對不會停止追查。

民進黨發言人吳崢在政論節目上說：「毒油又不是我逼你吃的，你跟我大小聲幹什麼嗎？」國民黨立委羅智強說，送給民進黨一句話：「死豬不怕滾水燙、一皮天下無難事。」民進黨是一個賴皮政黨，只要夠皮、夠扯，你奈我何？當然，也不是吳崢逼大家吃毒油，而是一個無能政府、傲慢的民進黨逼人民吃。

羅智強指出，毒油風暴發生到現在，到底做了什麼？只做蓋牌和擠牙膏。人民壓力、憤怒到哪裡，民進黨政府的牙膏就擠到哪裡。吳崢的一句話，驗證了民進黨傲慢、傲慢、再傲慢。國民黨團要求很簡單，賴清德總統道歉，行政院長卓榮泰下台。

林沛祥 民進黨 賴卓 致癌沙拉油

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