聽新聞
0:00 / 0:00
影／中聯油脂申報不實再被罰 侯友宜呼籲食藥署：一次公布清楚問題油
新北市長侯友宜今天被問到衛福部食品藥物管理署昨天「又」公布中聯油脂隱匿2批號未通報的油品，是否流入新北市？他呼籲食藥署一次完整、清楚公布，才能一次查察完畢，讓民眾放心。
侯友宜說，對於隱匿不報的業者，不但要譴責，更要從嚴查辦，絕對不能讓問題的油再度發生。目前面對問題油一批一批公布，他希望食藥署完整釐清，告訴民眾買什麼東西、吃什麼東西才可以放心。
昨天又新增公布2批中聯油脂批號，目前新北市受影響的下游廠商業者家數累計已達230家，市政府在第一個時間接到通報就快速展開查察，絕對嚴格地把關，不讓問題油流向消費者。他呼籲食藥署能夠一次公布得更完整、更清楚，縣市政府才能一次查察完畢，讓民眾能夠放心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。