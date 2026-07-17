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影／中聯油脂申報不實再被罰 侯友宜呼籲食藥署：一次公布清楚問題油

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天呼籲食藥署一次完整、清楚公布，才能一次查察完畢，讓民眾放心。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜今天呼籲食藥署一次完整、清楚公布，才能一次查察完畢，讓民眾放心。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜今天被問到衛福部食品藥物管理署昨天「又」公布中聯油脂隱匿2批號未通報的油品，是否流入新北市？他呼籲食藥署一次完整、清楚公布，才能一次查察完畢，讓民眾放心。

侯友宜說，對於隱匿不報的業者，不但要譴責，更要從嚴查辦，絕對不能讓問題的油再度發生。目前面對問題油一批一批公布，他希望食藥署完整釐清，告訴民眾買什麼東西、吃什麼東西才可以放心。

昨天又新增公布2批中聯油脂批號，目前新北市受影響的下游廠商業者家數累計已達230家，市政府在第一個時間接到通報就快速展開查察，絕對嚴格地把關，不讓問題油流向消費者。他呼籲食藥署能夠一次公布得更完整、更清楚，縣市政府才能一次查察完畢，讓民眾能夠放心。

中聯油脂 侯友宜 中聯 致癌沙拉油

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