致癌油風暴愈演愈烈 李四川再籲身為立委的蘇巧慧要給市民交代

致癌油事件延燒，國民黨台北市議員游淑慧指過去蘇貞昌擔任行政院長時，依法應定期召開行政院食品安全會報，長達一年多卻沒開。國民黨新北市長參選人李四川今出席活動時表示，他在民國103年時任行政院秘書長，對食安發生問題，當時行政院長江宜樺對外道歉，時任衛福部長的邱文達也下台負責，甚至他的對手蘇巧慧父親蘇貞昌指食安問題若沒解決就是混蛋，至今卻未看到對手出面給新北市民一個交代。

李四川說，發生毒油至今已好幾周，卻沒看到對手依照她爸爸當時的要求來說明到底毒油是從哪裡來？發生的原因是什麼？他還是希望他的對手現在還是立法委員，應該要求中央依照規定，依照她父親當時候要求中央政府的態度，給新北市民一個明白的交代，到底毒油發生原因是什麼？