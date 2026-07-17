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中聯油脂再爆新批號問題 卓榮泰：速查嚴辦、追究行政責任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

大豆沙拉油食安事件持續延燒，行政院長卓榮泰今（17）日赴宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－台灣百年追尋」展覽開幕式前受訪表示，事件又有新進展，除要求檢調對中聯油脂公司「速查速辦、嚴查嚴辦」，也坦言行政機關未能在第一時間掌握完整資訊，對此深感抱歉，並強調將追究相關行政責任。

卓榮泰指出，中聯油脂是一家「非常不負責任的社會企業」，不僅遲延通報，更涉嫌隱匿事實、未提供完整且真實的資訊，導致中央及地方政府無法在第一時間採取全面防堵措施。他要求檢調機關儘速釐清案情，依法嚴辦，給社會一個明確交代。

卓榮泰進一步表示，今天又發現一個新的問題批號，而該批號竟不在先前掌握的29個批號名單內，顯示主管機關當初取得的資訊並不完整。他表示，行政機關因此無法及時完成查處，對此深感抱歉，後續將持續追查事實真相，完整掌握所有相關資訊。

卓榮泰強調，行政機關在事件處理過程中，因未能取得真實、完整資料，影響查處效率，相關行政責任「一定會追究」，以釐清責任歸屬，避免類似情形再次發生。

至於媒體詢問遭台北地檢署列為被告一事，卓榮泰僅簡短回應表示，司法案件交由司法機關依法處理，行政團隊現階段最重要的工作，是盡快處理食安事件，讓民眾安心。

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