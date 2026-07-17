毒油延燒未第一時間查處 卓榮泰首度表示：我真的深感抱歉

中聯油脂問題油事件持續延燒，今天又發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰今天表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「我深感抱歉」，也要求檢調速查速辦、嚴查嚴辦，給社會正面回應，也一定會追究行政責任。

卓榮泰今天到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－台灣百年追尋」展覽開幕式，被媒體問到因問題油事件被北檢列為被告一事，做出3點回應，並首度致歉。

卓嚴詞批評中聯油脂是一個非常不負責任的社會企業，毫無誠信，竟然遲延通報還隱匿事實，不提供真實的資訊，讓中央地方各級政府沒辦法在第一時間作好全面防堵，他要求檢調單位速查速辦，嚴查嚴辦，一定要給社會一個正面的回應。

他說，今天又發現有一個批號出現問題，竟然不在事先得知的29項批號中，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」，強調會繼續追查事實真相，完整所有資訊。

卓榮泰指出，過程當中，行政單位沒有辦法獲得事實真相的資料，也沒辦法進行有效查處，這個行政責任一定會追究。

媒體詢問卓被北檢列為被告，有沒有覺得很委屈？他說，司法的事情，交給司法解決，面對行政的工作就是趕快給人民安心。