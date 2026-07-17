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油品食安危機延燒！網點名1企業「完美躲過」 掀兩派熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
問題油品事件延燒，桃市府日前送驗58件產品，其中「義美純葵花油」檢驗結果確定合格。 圖／桃園市衛生局提供
問題油品事件延燒，桃市府日前送驗58件產品，其中「義美純葵花油」檢驗結果確定合格。 圖／桃園市衛生局提供

近日因中聯油脂公司出產的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，引爆全台食安危機，並且預防性下架了不少油品，連帶影響了上千家業者。有網友在Threads發文點名義美「完美躲過」這次的食安風暴，還表示願意用新台幣來支持義美，貼文也引起了不少討論。

因這次的油品食安危機，導致不少民眾耳熟能詳的知名企業大廠紛紛中鏢，就有網友發文直接點名義美，並且大讚在早年的食安風暴中，義美就大力推動「油脂自製」，甚至還擁有「國家級的食品檢驗實驗室」，再加上去（2025）年所成立的「國產無人機公司」，都可以看出義美的用心與多角化的經營，也讓原PO直呼「我實在想不到，不用『新台幣制裁』義美的理由」。

貼文一出，不少人也認同原PO想法，「我家冰箱，義美有出的，我應該都有」、「這幾十年義美一直是食品首選」、「義美是真的有國家級的實驗室，我們有送專業的檢驗儀器進去他們實驗室，雖然之前有爆過過期食品，但是在食品界他們算數一數二的」、「義美才是真的通過時間檢驗的食品商」、「橄欖油我很愛，但平替的就買義美的，我很高興都有閃過食安危機」、「不是義美零出包，但相較其他企業真的好太多了」。

但也有網友表示，「義美也是會犯錯，但有錯就改這是企業責任，我們也不用過度推捧，以免企業忘了本份」、「別造神！網路上的宣傳貼文，或是刻意攻擊競爭對手的文章，很多時候背後都有公關操作的可能」、「義美有逐批嚴格抽驗嗎？自製自產自銷，沒人驗就算有毒，消費者也不知道啊」。

從義美官網可看到實驗室的介紹，義美於2005年成立了「食品安全研究室」，並網羅國內外碩士、學士學歷20餘位檢驗分析的實驗專才人員，還在2008年通過財團法人全國認證基金會（TAF）生物領域與化學領域實驗室認證，更於2010年成為行政院衛生署認可的委託檢驗機構。

致癌沙拉油 食安 義美 大豆沙拉油 苯駢芘

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